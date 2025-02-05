Kocaeli’de korkunç cinayet! Silahla vurulup ormana gömüldü!

Bir süre önce kaybolan Serdar Arslan'ı bulmak için güvenlik güçleri harekete geçti. Tamamen gizli bir şekilde yapılan araştırmalar, kayıp olayının bir cinayet olabileceğini ortaya çıkardı. Elde edilen ipuçları doğrultusunda Kartepe Serinlik mevkiindeki ormanlık alanda yapılan aramalar sonucu, Arslan'ın silahla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin toprağa gömüldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucu cinayetle ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

ARKADAŞIYLA İŞ YAPIYORDU, SON YOLCULUĞU KOCAELİ OLDU

Aslen Trabzonlu olan ve İstanbul'da yaşayan Serdar Arslan, sık sık Kocaeli'ne gelerek, burada yaşayan cezaevi arkadaşı H.Ö. ile iş yaptığı belirlendi. Yaklaşık bir hafta önce tekrar Kocaeli'ne geldiği ileri sürülen Arslan'ın kaybolması, cinayet ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik güçleri, jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte yaptığı aramalarda, Arslan'ın çok sayıda mermiyle vurulduğunu ve cesedinin ormanda gömüldüğünü tespit etti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ, GÖZALTILAR VAR

Bulunan ceset, detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili H.Ö. ve bazı şüphelilerin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, cinayetin tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Kocaeli'de infial yaratan olayın perde arkasındaki bağlantılar araştırılırken, gözaltıların artabileceği ifade ediliyor.