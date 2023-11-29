Haberler Yaşam Haberleri Sabır Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Sabır ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:38 Son Güncelleme: 29.11.2023 16:39

Sabır Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Sabır ile İlgili Sözler

Haksızlık, acı, yoksulluk gibi üzücü durumlar karşısında dirençli bir şekilde durulmasını temsil eden sabır kelimesi pek çok bağlamda kullanılır. Öyle ki bu sözcüğün pek çok deyim, atasözü ve özlü söze de yer ettiği görülür. İlgili kelimenin anlamının pekiştirildiği popüler sabır sözleri ise yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden sabır ile ilgili sözler alıntılanarak bir liste haline getirilmelidir.

Sabır Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Sabır ile İlgili Sözler

Sabır sözcüğü günlük yaşamda dayanç ve çıdam kelimeleriyle aynı anlamı ifade edecek şekilde kullanılır. Bu sözcük genellikle üzücü durumlar karşısında güçlü bir şekilde pes etmeden durulmasını ifade eder. Dolayısıyla sabır sözcüğünü içeren veya bu kelimenin anlamını yansıtan pek çok ünlü söz vardır. Pek çok kişinin araştırdığı sabır sözleri yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden sabır ile ilgili sözler listesi hazırlanarak derlenebilir.

Sabır Sözleri Nelerdir?

Dayanç ve çıdam sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılan sabır kelimesi pek çok kişi tarafından bilinir. Bu sözcüğün anlamının pekiştirilmesini sağlayan ünlü sözlerin de son derece yaygın olarak kullanıldığı görülür. Dolayısıyla TDK tarafından acı, haksızlık, yoksulluk gibi olumsuz durumlar karşısında ses çıkarmadan bekleme erdemi olarak tanımlanan sabır sözcüğünün yer aldığı ünlü sözlere değinilmelidir. Bu sözlerin genellikle bir şeyler karşısında telaş göstermeden ve erdemli bir şekilde bekleme durumunu ifade ettiği söylenebilir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden sabır ile ilgili sözler alıntılandığında ise aşağıdaki gibi bir liste ortaya çıkar:

  1. Sabreden derviş muradına ermiş. (atasözü)
  2. Büyük başarıların sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. (Friedrich Schiller)
  3. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. (atasözü)
  4. Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir. (William Shakespeare)
  5. Sabreyle işine, hayır gelsin başına. (atasözü)
  6. Sabır edenler, zaferden önce acının üstesinden gelirler. (Ted Engstrom)
  7. Sabrın sonu selamettir. (atasözü)
  8. Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır. (Mevlana)
  9. Zorluklar olmasaydı sabrın önemi nasıl anlaşılırdı? (anonim)
  10. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. (Honoré de Balzac)
  11. Sabretmek zor iştir. Ancak güçlü ve dirençli kişiler bu işi yapabilir. (anonim)
  12. Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır. (Şeyh Edebâli)
  13. Eğer yolun sonundaki aydınlığa varmaksa amaç sabretmek en güzel eylemdir. (anonim)
  14. ,Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. (E. B. Browding)

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Sabır Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Sabır ile İlgili Sözler
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