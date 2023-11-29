Sabır Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Sabır ile İlgili Sözler

Sabır sözcüğü günlük yaşamda dayanç ve çıdam kelimeleriyle aynı anlamı ifade edecek şekilde kullanılır. Bu sözcük genellikle üzücü durumlar karşısında güçlü bir şekilde pes etmeden durulmasını ifade eder. Dolayısıyla sabır sözcüğünü içeren veya bu kelimenin anlamını yansıtan pek çok ünlü söz vardır. Pek çok kişinin araştırdığı sabır sözleri yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden sabır ile ilgili sözler listesi hazırlanarak derlenebilir.

Sabır Sözleri Nelerdir?

Dayanç ve çıdam sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılan sabır kelimesi pek çok kişi tarafından bilinir. Bu sözcüğün anlamının pekiştirilmesini sağlayan ünlü sözlerin de son derece yaygın olarak kullanıldığı görülür. Dolayısıyla TDK tarafından acı, haksızlık, yoksulluk gibi olumsuz durumlar karşısında ses çıkarmadan bekleme erdemi olarak tanımlanan sabır sözcüğünün yer aldığı ünlü sözlere değinilmelidir. Bu sözlerin genellikle bir şeyler karşısında telaş göstermeden ve erdemli bir şekilde bekleme durumunu ifade ettiği söylenebilir. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden sabır ile ilgili sözler alıntılandığında ise aşağıdaki gibi bir liste ortaya çıkar: