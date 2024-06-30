Son dakika: İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü!

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de patlamayla ilgili açıklama yaptı. Demir, "Toplam ölü sayısı 4'e çıktı. Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz" ifadelerini kullandı.