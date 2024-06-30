Son dakika: İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü!

Son dakika haberi: Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. 10'u ağır 20 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SON DAKİKA! İzmir'deki bir binada doğal gaz patlaması! Ölü ve yaralılar var | Video
VALİ ELBAN: TEDBİREN GAZ KESİLDİ
İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Restorandaki sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de patlamayla ilgili açıklama yaptı. Demir, "Toplam ölü sayısı 4'e çıktı. Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz" ifadelerini kullandı.