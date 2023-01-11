İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Güncellenen TOKİ kura takvimi ile 11-24 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Takvime göre, yeni haftayla beraber Eskişehir, Sakarya, Kocaeli kuraları başlayacak. Öte yandan İstanbul, İzmir ve kalan iller için güncel TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi kurumun sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.
Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
İşte, güncel takvim...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
11 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
5 ilde gerçekleştirilecek 11 - 24 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
10-13 Ocak 2023: Adana
13-14 Ocak 2023: Eskişehir
14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
15 Ocak 2023: Bilecik
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihİ belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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