İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Güncellenen TOKİ kura takvimi ile 11-24 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Takvime göre, yeni haftayla beraber Eskişehir, Sakarya, Kocaeli kuraları başlayacak. Öte yandan İstanbul, İzmir ve kalan iller için güncel TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi kurumun sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.