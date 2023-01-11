Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 11-24 OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:09

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 11-24 OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

250 bin sosyal konut TOKİ kura takvimi 11-24 Ocak 2023 tarihleri için güncellendi. Yeni takvim ile beraber Eskişehir, Sakarya, Kocaeli illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak. Kuraların ardından 2+1 3+1 isim listesi bilgileri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebilecek. Hal böyleyken metropol şehirler İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. Peki, il il TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ kura tarihleri ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 11-24 OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

İlk Evim 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Güncellenen TOKİ kura takvimi ile 11-24 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Takvime göre, yeni haftayla beraber Eskişehir, Sakarya, Kocaeli kuraları başlayacak. Öte yandan İstanbul, İzmir ve kalan iller için güncel TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi kurumun sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, 2023 TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

11 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 11 - 24 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

E DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihİ belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 11-24 OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?
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