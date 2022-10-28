Uğur Mumcu’nun katillerine sahte rapor düzenleyen Şebnem Korur Fincancı’yı CHP’li Nur Serter kurtarmış

"BU HANIMIN İLK ŞÖHRETİ DEĞİL"

Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu ise Şebnem Korur Fincancı'nın Uğur Mumcu suikastının sanıkları için sahte rapor düzenlediğini belirterek; "Bu hanımın ilk şöhret olduğu olay Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok cinayetlerinde sanıkları görmeden muayene etmeden bunlar işkenceye uğramıştır ifadeleri geçersizdir diye bir adli rapor verdi. Biz bunları 1 yıl süreyle tedavi edelim, 1 yıl sonra ifadeleri alınsın diye bir rapor verdi. Rapor nedeniyle yargılama uzadı. Bu davayı rahat rahat iki sene uzattı, Anayasa Mahkemesi yargı gecikiyor diye yeniden yargılanma kararı verdi. Bunun gerekçelerinden birisi bu Fincancı'nın raporudur. Fakat daha vahimi bunlar bu cinayetleri kendilerine azmettirenleri açıklamak vaadinde bulundular. Bu rapora dayalı olarak ilk ifadelerinden vazgeçtiler ve bu açıklamayı yapmadılar.

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