En cahil, en kafasız vatandaş bile "devlet sırlarını açıklamanın" suç olduğunu bilir.

Tarihin her döneminde, her devlet ve her türlü rejimde bu böyle olmuştur.

"Karanlık" bir Internet sitesi, ister ölü olsun ister diri, bir MİT ajanının kimliğini açıkladıysa, bu suçtur. Hesabını verecektir. Kanun gayet açık ve seçiktir.

Yapılan gazetecilik değildir, kime ve neye hizmet ettiğini de ilgili makamlar ortaya çıkaracaklardır.

Bu sitecilerin bir kısmının tutuklanmasının arkası gelecek, "eski Maocu yeni faşist" bazı kişilere de uzanacaktır. Öyle görünüyor.

Bu olaya karşı çıkanları da birkaç grupta toplamak mümkün:

Bir: Hükümete çatmak için yeni bir bahane bulan CHP...

İki: "Liberallik olsun için" konuya maydanoz olan ve aklı ermeyen birtakım kadıncağızlar...

Üç: O siteyle "aynı kan grubundan" olan faşistler.

Kimisi de işin "tekniğine" takılmış, "sabahın köründe evinden almasanız da mesai saatlerinde çağırıp tutuklasanız daha iyi değil mi" diye name yapıyor...

Böylece kendini "zevahiri" kurtarmış sayıyor.

Hepsine birden söyleyeceğimiz bir tek şey var:

Madem basın özgürlüğünün bu kadar üstüne titriyorsunuz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ'cü Taraf ve Zaman gazetelerini, Samanyolu TV'yi niçin savunamadınız?

Şimdi niçin gündeme getirmiyorsunuz?

Maçanız sıkmıyor da ondan mı?

***

Basının bir kesimi bu durumda, başka bir kesimi de "" yarışması yapıyor...Şaşırdım, kadınların erkeğin bacağına baktığını, buna önem verdiğini hiç duymamıştım.Sonra iş anlaşıldı: Meğerse yarışmayı bir eşcinsel düzenlemiş.O zaman tamam herhalde. Anladığımız bir iş değildir.Kadınlar erkeğin "" bakarlar.Küçük, hatta dümdüz, tahta gibi olacak.İri ve çıkık popolu, geniş kalçalı erkek, davayı daha başından kaybetmiş demektir.Ellerine bakan vardır, çenesine bakan vardır.Tabii cüzdanına bakanlar da çoktur.Popo ne kadar küçükse, cüzdan da o kadar kabarık olmakla yükümlüdür.Ki yoga kursuna, Pilates'e para bulunabilsin...

***

İyi de, bu bacak konusuna birtakım "" balıklama dalmaları ne demek oluyor?Sizde "" bir durum mu var hemşerim?Biz onun sizin "" olduğunu sanıyorduk, artık "" aşamasına mı geldiniz?Bilimle uğraşanlara nasıl "" gibi özenti,yersiz ve Türkçe'de garip kokan sıfatlar yakıştırılıyorsa...Size de "" mı diyeceğiz?Peki eşcinsel basın insanlarına ne diyeceğiz?" mı?Bir de "" var ki say say gazetenin sayfaları yetmez.