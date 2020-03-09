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ENGİN ARDIÇ
09 Mart 2020, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Erkek basın insanı

En cahil, en kafasız vatandaş bile "devlet sırlarını açıklamanın" suç olduğunu bilir.
Tarihin her döneminde, her devlet ve her türlü rejimde bu böyle olmuştur.
"Karanlık" bir Internet sitesi, ister ölü olsun ister diri, bir ajanının kimliğini açıkladıysa, bu suçtur. Hesabını verecektir. Kanun gayet açık ve seçiktir.
Yapılan gazetecilik değildir, kime ve neye hizmet ettiğini de ilgili makamlar ortaya çıkaracaklardır.
Bu sitecilerin bir kısmının tutuklanmasının arkası gelecek, "eski Maocu yeni faşist" bazı kişilere de uzanacaktır. Öyle görünüyor.
Bu olaya karşı çıkanları da birkaç grupta toplamak mümkün:
Bir: Hükümete çatmak için yeni bir bahane bulan ...
İki: "Liberallik olsun için" konuya maydanoz olan ve aklı ermeyen birtakım kadıncağızlar...
Üç: O siteyle "aynı kan grubundan" olan faşistler.
Kimisi de işin "tekniğine" takılmış, "sabahın köründe evinden almasanız da mesai saatlerinde çağırıp tutuklasanız daha iyi değil mi" diye name yapıyor...
Böylece kendini "zevahiri" kurtarmış sayıyor.
Hepsine birden söyleyeceğimiz bir tek şey var:
Madem basın özgürlüğünün bu kadar üstüne titriyorsunuz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan 'cü Taraf ve Zaman gazetelerini, Samanyolu TV'yi niçin savunamadınız?
Şimdi niçin gündeme getirmiyorsunuz?
Maçanız sıkmıyor da ondan mı?

***

Basının bir kesimi bu durumda, başka bir kesimi de "en güzel bacaklı erkek" yarışması yapıyor...
Şaşırdım, kadınların erkeğin bacağına baktığını, buna önem verdiğini hiç duymamıştım.
Sonra iş anlaşıldı: Meğerse yarışmayı bir eşcinsel düzenlemiş.
O zaman tamam herhalde. Anladığımız bir iş değildir.
Kadınlar erkeğin "poposuna" bakarlar.
Küçük, hatta dümdüz, tahta gibi olacak.
İri ve çıkık popolu, geniş kalçalı erkek, davayı daha başından kaybetmiş demektir.
Ellerine bakan vardır, çenesine bakan vardır.
Tabii cüzdanına bakanlar da çoktur.
Popo ne kadar küçükse, cüzdan da o kadar kabarık olmakla yükümlüdür.
Ki yoga kursuna, Pilates'e para bulunabilsin...

***

İyi de, bu bacak konusuna birtakım "erkek basın insanlarının" balıklama dalmaları ne demek oluyor?
Sizde "latent" bir durum mu var hemşerim?
Biz onun sizin "ruhunuzda" olduğunu sanıyorduk, artık "ne derlerse desinler" aşamasına mı geldiniz?
Bilimle uğraşanlara nasıl "erkek bilim insanı, kadın bilim insanı" gibi özenti, yersiz ve Türkçe'de garip kokan sıfatlar yakıştırılıyorsa...
Size de "erkek basın insanı, kadın basın insanı" mı diyeceğiz?
Peki eşcinsel basın insanlarına ne diyeceğiz?
"Kırık basın insanı" mı?
Bir de "yavşak basın insanları" var ki say say gazetenin sayfaları yetmez.

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