Asıl felaket cuma gecesi değil pazartesi günü yaşandı... Diyorlar.

Halk marketlere, meydanlara akın etti... Diyorlar.

Cuma gecesi salgının riski iki katına çıktıysa pazartesi muhtemelen on katına çıktı... Diyorlar.

Sokağa çıkma yasağı bitince salgın da bitti sandılar... Diyorlar.

İstanbul Maltepe'de polisin çevirdiği 14 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı... Diyorlar.

İzmir'de yalnızca bir günde (pazartesi) 1223 kişiye ceza kesildi... Diyorlar.

Herkes maskeli ama dip dibe... Diyorlar.

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"... Yazıyorlar."... Yazıyorlar.İstanbul Şirinevler'de gençlerin sanki hayat normale dönmüş gibi sokaklarda buluşup gezdiği görülüyormuş... Çocuk parkında da eğleniyorlarmış...Bu durumda, yalnız hafta sonu değil hafta içinde de birçok cadde ve meydan kapatılmış.

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Bazı kişiler de evlerine kuaför çağırıyorlar ve saç yaptırıyorlar, tıraş oluyorlarmış. Bilim Kurulu , "" diyor.

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