"Ahbap, inanılmaz yaaa...

Böyle diyor, burgercide tıkınan genç adam.

Gerçekten mi, diye soruyorum, kağıttan bir kaba konmuş kötü yağda kızartılmış şu tavuk kanatlarına mı inanamadın?

Ömrünün geri kalanında ne yapacaksın?

Gerçekten inanılmaz bir şeyle karşılaştığında nasıl hissedeceksin, ha!"

Bu anekdotu bir Amerikalı komedyenin şovunu izlerken not etmiştim.

Üç, dört yıl önceydi...

***

Malumoldu.Genci, yaşlısı, herkesin hayatı inanılmayacak şeylerle dolu sanki.Filmler, diziler, yemekler, kalp çarpıntıları, sevmeler, hayal kırıklıkları...Hoşlarına giden bir an...Beğendikleri bir insan...Tutkuyla bağlandıkları bir eşya...Hepsi "sayılıyor.O kadar çok kullanılıyor ki...Artık kesinlikle "beklenmedik", "acayip", "olağanüstü" gibi anlamlara gelmiyor.Bir yandan da her dile getirildiğindehissimizi hırpalıyor, yıpratıyor.

***

Sen misin...İnanılmaz deyip duran...Kitaplarda okuyup "mazide kaldı böyle hikayeler" dediğin şey...Filmlerde görüp de "bu kadar distopik bir hikayeye de inanamam" diye tepki gösterdiğin şey...Gerçeğin ta kendisi artık!Yaşadığımız şey...Basbayağı salgın.Sıkıysa bunu "" bul!

***

Gerçek bir felaketin içerisindeyiz.Çok can yakıyor, daha da yakacak.Lamı cimi yok!Panik çok, orası da doğru.Belki bir süre sonra...Arka plandaki küresel çalışmayı;berrak biçimde göreceğiz.Ama şu anki halimiz...Lafın tam anlamıyla inanılmaz!

***

Dünya duruyor.fena halde göze batıyor.Duvarları beyaza boyayınca, gardıroptan iki üç giysiyi elden çıkarınca "" yaşadığını sananlar gerçekten minimal bir hayatın içine doğru itiliyor.Şimdi bütün bunlarıdeğerlendirmeyeceksek...İbret almayacak, zamanı sadece" geçireceksek...Çok yazık olacak!