Alaska zirvesi sırasında bizim TV kanallarına çıkan arkadaşlara sormak istiyorum...
Hiç gülmeniz gelmedi mi?
Hiç mi şu stüdyoya doluşmuşuz, kameralar karşısında ne yapıyoruz biz, demediniz?
Hiç mi söylediklerinizden şüpheye düşüp, "Ne konuşuyoruz biz yahu" diye düşünmediniz?
***Mimikler, jestler, bakışlar, duruşlar...
***Peki aynı saatlerde dünya medyasına bakanlar ne gördüler?
***
Gelelim zirveye "Yeni Yalta" diyenlere...
İlgisi yok! Üzerine birkaç zirve daha yapılsa bile bunlardan "yeni bir dünya düzeni" çıkmayacak.
Yalta'da ABD'nin karşısında muzaffer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı.
Bu sayede iki taraf dünyanın paylaşımında anlaşmışlardı.
İlle de "işaretleşme"den söz edeceksek...
En kralını Lavrov yaptı.
Nasıl?
Üzerinde SSCB yazan bir tişörtle Alaska'ya indi.
Anladık ki, Putin rejimini nostalji ayakta tutuyor.
Lakin böyle mesajlar sıkıntılıdır.
Malum, geçmişe mazi derler...
***
NOT DEFTERİ
Başarının tatlı zehri, sonsuza kadar böyle devam edeceği inancı oluşturmasıdır. "Başarı kötü öğretmendir" der işi bilen... (WILHELM SCHMID / Salınmak)