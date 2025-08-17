Sabahın erken saatleri...

Artık emekli çiftlerden başka kimsenin oturmadığı, torunların iki günlüğüne bile uğramadığı, begonvillerin susuzluktan kuruduğu, betonun çatlayıp dökülmeye başladığı yazlık sitelerin önünden geçiyorum.

Atletli, şortlu ve gözleri hâlâ uykulu bakkal, kola kasalarını dışarıya taşıyor.

Her tavrından belli oluyor; dükkânı devredecek birini bulsa rahatlayacak ve belki buralardan çekip gidecek...

İhtiyar taraçalar, plastik sandalyeler, bir parça beyaz peynir ve karpuzdan ibaret minik kahvaltı masaları...

Adımlarımı hızlandırıyorum.

Çünkü içimi iyiden iyiye hüzün kaplıyor.

Ağır ağır kaybolan bir dünya...

Kesinkes sınıfsal ve sosyal bir yenilgi...

***

Bir zamanlar sorar dururdum...Bu ülkede yaz mevsiminin birvar mıdır, orası neresidir, yazlıklar mıdır mesela?Şimdi hepsinde belirgin bir hayat yorgunluğu...Kadınlar hiç değilse akşamları kordon boyuna çıkıyorlar, çekirdek çitleyip dedikodu yaparak oyalanıyorlar.Erkekler tatsız, cansız...

***

Yaz aşkları denir ya hani...Benim gençliğimde bununla kastedilenydı...Kışın ortasında ergenlikten çıkan delikanlılar nisandan itibaren yaz mevsimini iple çekerlerdi. Yandaki sitede oturan babaannesinde yazın bir bölümünü geçirmeye gelecektatilin bütün havasını değiştiriverirdi.Hele oğlan kasabalı, kız yazlık siteliyse, aşk iyice çatallanırdı.Haberiniz olsun...Havalar kışa döndüğünde bunları izlemek çok hoş oluyor.

***