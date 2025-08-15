1990'ların liberal ahmaklıkları ve Batı yaltaklanmalarıyla...
2000'lerin başlarında ortalığa hâkim olan global mutluluk ve refah hayalcilikleriyle...
Veya sadece "Kahrolsun emperyalizm" diye bağırıp vicdan rahatlatarak içine girdiğimiz dönemi kavrayamayız.
***
Hız yüksek...
Planlar sert...
Ve fark etmişsinizdir; maskeler atılıyor, siyonizm artık korkunç yüzünü saklamıyor.
***
Bu ortamda Türkiye
olmak, "güçlü Türkiye"
olarak kalmaya çalışmak hiç kolay değil...
Sağlam durmayı gerektiriyor.
Ankara,
tam da bu yüzden hem sükûnetini korumaya çalışıyor hem de çıkarlarına uygun akılcı hamlelerin yolunu inşa ediyor.
***
Tat kaçırıcı soru şudur:
Nasıl bir Ortadoğu'ya doğru gidiyoruz?
Hiç lamı cimi yok...
Parçalara ayrılmış, İsrail'in çıkarlarına uygun biçimde "terbiye" edilmiş, Suudlar tarafından "maaşa bağlanmış" bir Ortadoğu
var ufukta...
İstenen bu, planlanan bu!
***
Lübnan
'ı birkaç aylığına unutmuştuk, değil mi?
Birkaç haftaya hatırlarız...
Parçalı Lübnan
daha da parçalandığında şaşırmayın, derim.
***
"İbrahim Anlaşmaları"
nı hafife mi alıyorsunuz?
Birkaç haftaya kadar kafamıza dank eder ki...
Hazar'dan Kızıldeniz'e kadar,
bütün Ortadoğu için (Büyük İsrail
) ABD'nin istediği budur ve
bunun için elinden gelen her şeyi
yapacaktır.
***
BAE'yi küçücük bir finans devleti mi sanıyorsunuz?
E anlayın artık, böyle bir fikir ancak sosyal medyanın seyahat fenomenlerine özgü bir aldanış olabilir.
Her taşın altında (birbirlerini severek veya itişerek de olsa) Körfez ülkeleri var;
bunu
hesaba katmadan Ortadoğu üzerine
atıp tutmayın!
***
Suriye...
Türkiye'nin ağabeyliğiyle yeni bir başlangıç yaptı...
Sonra? Sonrası açık...
Rahat bırakmadılar, bırakmıyorlar, bırakmayacaklar...
İsrail güneyden karıştırıyor...
Suudlar, merkezden müdahale ediyor...
Amerikalılar laf kalabalığı ardına saklanarak YPG ve SDG'yi koruyor...
O kadar ki, Şam, Rusya'dan da medet ummaya başladı.
***
Zengazur Koridoru...
Bu koridorun içinde sadece Trump, Paşinyan ve Aliyev'in ellerinin bulunduğunu söylemek bir tür seçilmiş körlüktür.
Orada da elbette Ortadoğu var, şüpheniz olmasın!
***
NOT DEFTERİ
Alışkanlıklar dinlendiricidir; çünkü tekrar edilebilirliğin ve güvenirliğin damgasını taşırlar. (WILHELM SCHMID / Sakin Olmak)