İşe bakın!

İsrail'deki kamuoyu yoklamalarında "Trump arkasında durmasa Netanyahu Gazze saldırganlığını bir gün bile sürdüremez" kanaati hâkimmiş...

Bizim ekran çubuklularına bunu anlatmakta nasıl zorlandığımızı hatırlıyorum da...

Aylar boyu Trump'ın Beyaz Saray'ın girişinde Netanyahu'yu iteklediğine inanmışlar ve buradan ne sonuçlar çıkarmışlardı.

Nihayet bu ay yelkenleri indirdiler, gerçek kafalarına dank etti.

***

Bu arada farkındasınız, değil mi?bütün dünyayada az çok kabul ettirdi.Global medyaya bakın; yardım aşağı, yardım yukarı...Havadan yardımlar, karadan yardımlar, yardım sandıklarına koşuşturan insanlar...Bir tas un, bir avuç şeker alırken kurşunlanan insanlar...Kim kurşunluyor peki?Kim?

***

deseniz...Rapor üzerine rapor yazıyorlar...Ne yazıyor o raporlarda?Söyleyeyim...Aynen şöyle...Yaşanmaz hâle geldi... Mİ?Kim tarafından?Yine BM raporlarında şöyle laflar var:Nasıl? Bunu bir açsanıza...

***

Gördüğünüz gibi bambaşka bir saldırganlık ve soykırım türünün tanığıyız...

Dillerimiz tutulmuş hâlde izlemeye mecbur kalalım, sonra da unutalım isteniyor...

Gazze yerle bir edildikten, insanları sürüldükten sonra, tam o bölgede İsrail tarafından kabul edilmiş (üretilmiş, yetiştirilmiş) Arapların yönetiminde yeni bir "refah bölgesi" inşa edilmesi planlanıyor.

Bu alçaklığa tahammül edebilecek mi insanlık?

Mümkün mü?

***

NOT DEFTERİ



Mülksüz olmak, serdengeçti olmak romanlarda, filmlerde havalıydı da, hayat öyle değildi. Hayat tahkir edici bir teşhirci, cüzdanı yoklayan bir yankesici kadar insafsız ve çıplaktı. (CEM SANCAR / Nasreddin)