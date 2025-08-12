Türkiye'nin en iyi haber sitesi
HAŞMET BABAOĞLU
12 Ağustos 2025, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Bu alçaklığa insanlık tahammül edebilecek mi?
İşe bakın!
İsrail'deki kamuoyu yoklamalarında "Trump arkasında durmasa Netanyahu Gazze saldırganlığını bir gün bile sürdüremez" kanaati hâkimmiş...
Bizim ekran çubuklularına bunu anlatmakta nasıl zorlandığımızı hatırlıyorum da...
Aylar boyu Trump'ın Beyaz Saray'ın girişinde Netanyahu'yu iteklediğine inanmışlar ve buradan ne sonuçlar çıkarmışlardı.
Nihayet bu ay yelkenleri indirdiler, gerçek kafalarına dank etti.

Bu arada farkındasınız, değil mi?
İsrail çok alçakça bir medya operasyonu yaptı; bütün dünyaya da az çok kabul ettirdi.
Gazzelileri "soykırıma uğrayan bir halk" olmaktan çıkardı; açlık çeken ve gıda yardımına muhtaç bir topluluk hâline getirdi.
Global medyaya bakın; yardım aşağı, yardım yukarı...
Havadan yardımlar, karadan yardımlar, yardım sandıklarına koşuşturan insanlar...
Bir tas un, bir avuç şeker alırken kurşunlanan insanlar...
Kim kurşunluyor peki?
Kim?
Batı ajansları adını vermiyor...
İsrail'in adı çerçevenin içinden özenle(!) çıkartılıyor...

Birleşmiş Milletler deseniz...
Rapor üzerine rapor yazıyorlar...
Ne yazıyor o raporlarda?
Söyleyeyim...
Aynen şöyle...
"Gazze yaşanmaz hâle geldi. İnsanlar, varoluşlarına yönelik tehditlerle her gün karşı karşıya kalırken dünya da olanları izliyor..."
Yaşanmaz hâle geldi... Mİ?
Kim tarafından?
Yine BM raporlarında şöyle laflar var: "Gazze sağlık personeli başka hiçbir yerde görülmemiş bir ölçekte zarar görmüştür."
Nasıl? Bunu bir açsanıza...

Gördüğünüz gibi bambaşka bir saldırganlık ve soykırım türünün tanığıyız...
Dillerimiz tutulmuş hâlde izlemeye mecbur kalalım, sonra da unutalım isteniyor...
Gazze yerle bir edildikten, insanları sürüldükten sonra, tam o bölgede İsrail tarafından kabul edilmiş (üretilmiş, yetiştirilmiş) Arapların yönetiminde yeni bir "refah bölgesi" inşa edilmesi planlanıyor.
Bu alçaklığa tahammül edebilecek mi insanlık?
Mümkün mü?

