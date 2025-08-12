İşe bakın!
İsrail'deki kamuoyu yoklamalarında "Trump arkasında durmasa Netanyahu Gazze saldırganlığını bir gün bile sürdüremez" kanaati hâkimmiş...
Bizim ekran çubuklularına bunu anlatmakta nasıl zorlandığımızı hatırlıyorum da...
Aylar boyu Trump'ın Beyaz Saray'ın girişinde Netanyahu'yu iteklediğine inanmışlar ve buradan ne sonuçlar çıkarmışlardı.
Nihayet bu ay yelkenleri indirdiler, gerçek kafalarına dank etti.
Gördüğünüz gibi bambaşka bir saldırganlık ve soykırım türünün tanığıyız...
Dillerimiz tutulmuş hâlde izlemeye mecbur kalalım, sonra da unutalım isteniyor...
Gazze yerle bir edildikten, insanları sürüldükten sonra, tam o bölgede İsrail tarafından kabul edilmiş (üretilmiş, yetiştirilmiş) Arapların yönetiminde yeni bir "refah bölgesi" inşa edilmesi planlanıyor.
Bu alçaklığa tahammül edebilecek mi insanlık?
Mümkün mü?
NOT DEFTERİ
Mülksüz olmak, serdengeçti olmak romanlarda, filmlerde havalıydı da, hayat öyle değildi. Hayat tahkir edici bir teşhirci, cüzdanı yoklayan bir yankesici kadar insafsız ve çıplaktı. (CEM SANCAR / Nasreddin)