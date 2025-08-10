Pazar pazar bunları mı yazacağım, diye aklımdan geçirdim ilk anda...

Sonra durdum...

Pazar günleri duruyor mu dünyanın lanetli hâlleri?

Emperyalist hırs durup dinleniyor mu?

Biz "sade insanlar" böyle klişeler uydurmuşuz, medyayı da alet etmişiz, kendimizi kandırıyoruz.

Fena mı oluyor?

Bazen iyi oluyor, yalan yok!

Çiçekten, böcekten bahis açıp biraz ferahlıyor, biraz "uyku"ya dalıyoruz...

Lakin nereye kadar?

***

Tam 80 yıl önce...Geçen hafta...Yüz binlerce insan kül oldu, yarısına yakını çocuktu...Bombalardan birini taşıyan pilota çok sonra "Ne düşünmüştün?" diye sorulmuştu. O dabir yavşaklıklademişti.

***

"Buna mecburdu hür dünya" dediler..."Atom bombası atılmasa Japonya teslim olmayacaktı" diye inandırdılar...Düşünebiliyor musunuz?Japonya Başbakanı geçen yılki anma törenlerinde konuştukça konuştu ama ABD 'nin adını bile anmadı.Niçin anlatıyorum?

***

Bizim medyada benden başka lafını eden var mı, sanmıyorum.Ama yıllardır durup durup yazıyorumnı...Neden bu bombardıman bilinsin istenmez peki?Bir daha yazayım ki, aklınızda kalsın...Gece yarısına giriliyor.B-29 Superfortress'lerin korkunç gürültüsü işitilmeye başlanıyor Tokyo semalarında.Hesap edin. Tam 334 uçak...Sonuç...Tokyo çoluk çocuk yanıyor. Yıkılmamış tek bir ev kalmıyor.Ardından şehirde yıkıcı bir açlık başlıyor.Ama ne oluyor?Birkaç ay sonra ABD yine de atom bombalarını atıyor.

***

Dün Bercan Tutar hatırlattı ya...Şaşılması gerekenler varsa...dan uyanmak istemeyen bizleriz.