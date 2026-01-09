Toplamayıp öylece arkanda bıraktığın bir yatak seni bütün gün boyunca takip eder...

Bunun haftasını, ayını, yılını düşünün...

İşin gücün, aşkın meşkin, aslında bütün hayatın da yatağın gibi dağınık kalır; zaman geçiştirilir, sürünür, geceyle gündüz karışır.

***

'un Cins'te çıkan ve aslında düzen ile insan arasındaki ilişkiyi ele alanyazısının sonunda şu paragraf var, okumanızı isterim:"İnsan yatağını toplarken kırışmış bir çarşafı ya da yorganı düzeltmez sadece.. Eşyaya gösterilenbu küçük itina, ruha sirayet eder ve dikkatişte tam orada kök salar.."

***

Ruh düzenden beslenir, doğru da...Hangi düzenden?Oturduğumuz sitedeki granit kaplamalı yürüyüş yolları ve süs havuzlarınınolduğunu kim iddia edebilir?

***

Öyle ya...evlerinin ultra düzgün bahçesinde oturupNe var o videolarda?Topraktan duvarların arasındaki sokaklar ve pırıl pırıl su kanalları...Çoktan rengi sonbahar kızılına dönmüş ağaçlar, duvarların arkasındaki bahçelerden daracık yola doğru uzanıyor...

***

Velhasıl...

Dönüp bir daha bakalım şu kent hayatımıza...

Belki dağınık bırakılıp, belki gayet obsesif biçimde düzeltilip sonra işe güce doğru yola çıkılan yataklar...

Tecrit hücrelerini andıran asansörlerde inip çıkarak günün içine doğru ilerleyiş...

Trafik, trafik, trafik...

Başlı başına yorgunluk yani...

Öğlen vakti belki hepsi birbirine benzeyen dekorasyona sahip kafelerde soluklanmalar...

Sonra akşamüstü...

Küçük kutucuklarımıza (daire mi demeliydim?) geri dönüşlerimiz...

Bütün bunların içimiz ve dışarısı arasındaki ilişkiyi belirlemediğini söyleyebilir miyiz?

Hem de nasıl belirliyor.

Peki konuşuyor muyuz bunları?

Ne gezer!

***



