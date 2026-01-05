Cumartesi akşamı...

Baktım...

Ana akım haber kanallarımızda yine aynı yorumcular...

Üç yıl boyunca Özgür Özel'den, savunma sanayimize; Ukrayna savaşından, Gazze'ye, her konuyu aynı duygu durumu ve bakışla yorumladılar.

Fakat bu kez şaşkın ve sinirliydiler...

"Beklemiyorduk bunu, anlaşılamaz bir şey" diyorlardı; "Bu haydutluk da nereden çıktı?" havasına girmişlerdi...

Neden?

***

özünün aslında "olduğunun artık saklanmayışı mı şaşırtıyor bizi?Bu kez her fotoğraf karesinde açık açıkgöze çarpması mı yeni geliyor?Bush'ların, Obama'ların, Biden'ların pek tanıdıksöylemi kullanılsaydı mesela...Her şey dahamı olacaktı?

***

Şu da önemli...Son beş altı yıldahavasına girmiş herkesbahsetmeyi marifet bilmişti...O kadar uçuyorlardı ki... ABD 'nin global çıkar hesaplarından vazgeçeceğini iddia eder noktaya kadar gelmişlerdiŞimdi pervasızca şöyle tvitler atıyorlar: Putin , üç yıldır Zelenski'nin yanına yaklaşamadı ama Trump, bir saat içinde Maduro'yu yatağından aldı..."

***

Bir de muazzam bir kırgınlıkla "diyenler var.Ben de bazen onlara katılıyorum, ne yalan söyleyeyim...Ama temel gerçek farklı...görmezdengeliyoruz. Çin , kendine düşmandenen dünyayı tam da bu çerçeveniniçinde dize getirmeyi planlıyorve gerisine şimdilik takılmıyor. Rusya 'dan söz ediyoruz, Sovyetlerden değil, önce bunu bilelim...Dostlarını satıyor mu, yoksa; bunu iyi düşünmek gerek.

***

Sonuç?..

Bu derme çatma "bilgiçlikler" ile dünyanın düzenini ve gelecek günlerde olacakları kavrayamayız.

Yakın tarihi unutkanlığa teslim ettik; büyük hata...

Bağımsızlık mücadelesi her şeyden önce hafıza ve bilgidir.

***



NOT DEFTERİ

Değersiz zamanlarda yaşayan zavallı insanlardık belki de biz, öyle hissettim o an, bir düşüşün içinde bir yerlerde çırpınıyorduk işte. (KEREM EKSEN / Uyku Krallığı)