Sağlam durmayı öğreneceğiz...

Düşmanlara düşman, dostlara dost demeyi unuttuysak, hatırlamak zorunda kalacağız...

Sakin ama kararlı duruş zamanı...

Sert bir yıl olacak...

Aynı zamanda "sertlik" yılı da...

***

Büyük ihtimalle bu yıl İran 'ınyılı olacak...Yalan yanlış ve cilalı yakın tarih hikâyelerine aldırmayın!1979'da (içine Humeyni'nin konulduğu) Paris'ten kalkıp Tahran'a inen uçak, bu ülkeyiyapmıştı...Ne huzur buldular ne de çevrelerinde huzur bıraktılar.Olan her seferinde İran halkına oluyor, bunu biliyoruz.

***

Şunu unutmayın!Fitne oyunları ve istihbarat savaşları kalıcı bağımsızlık için yetmez! Ortadoğu 'daki pek çok ülkenin temel yapısal ve tarihi sıkıntısı buradadır.

***

Hava çok soğuk...Genç adam avuç içlerini ovuşturarak ısınmaya çalışırken mırıldanıyor: " Gazze için bağırıp çağırmak, boykot yapmak hiçbir şeye yetmiyor, orada şu an perişanlar, sel de bastırdı, insan buna çok dertleniyor."Karşısındaki genç kadın elini kalbine götürüpdiyor genç adama:Bu sözleri işitince yerimde donup kalıyorum.Her şey var bu cümlenin içinde, her şey...

***

Bazılarıtan bahsetmeye başladılar...Size bir şey söyleyeyim mi?Hepyenilenir...çoğu zaman aynı kalır.

***

İlle deolacaksa...Dua edelim de...

***

Sabah çarşıya çıktım.Belli ki alıcısı dolu...Sonra hatırladım, benim evimde de plastik zeytin ağacı var, çok seviyorum.Baştan mı kaybettik, nedir!