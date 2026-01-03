Sağlam durmayı öğreneceğiz...
Düşmanlara düşman, dostlara dost demeyi unuttuysak, hatırlamak zorunda kalacağız...
Sakin ama kararlı duruş zamanı...
Sert bir yıl olacak...
Aynı zamanda "sertlik" yılı da...
***
Büyük ihtimalle bu yıl İran
'ın "düşüş"
yılı olacak...
Yalan yanlış ve cilalı yakın tarih hikâyelerine aldırmayın!
1979'da (içine Humeyni'nin konulduğu) Paris'ten kalkıp Tahran'a inen uçak, bu ülkeyi Ortadoğu'daki geçici ve planlı bir kaosun mimarı
yapmıştı...
Ne huzur buldular ne de çevrelerinde huzur bıraktılar.
Şimdi ne yazık ki, ABD ve İsrail yeni bir plan peşinde...
Olan her seferinde İran halkına oluyor, bunu biliyoruz.
***
Şunu unutmayın!
Bağımsızlık her zaman hakiki bir savaş ister.
Fitne oyunları ve istihbarat savaşları kalıcı bağımsızlık için yetmez! Ortadoğu
'daki pek çok ülkenin temel yapısal ve tarihi sıkıntısı buradadır.
***
Hava çok soğuk...
Genç adam avuç içlerini ovuşturarak ısınmaya çalışırken mırıldanıyor: "Gazze
için bağırıp çağırmak, boykot yapmak hiçbir şeye yetmiyor, orada şu an perişanlar, sel de bastırdı, insan buna çok dertleniyor."
Karşısındaki genç kadın elini kalbine götürüp "Hadi dua edelim"
diyor genç adama: "Rabbim bizi Gazzelilerin kendisine şikâyet ettiği kişiler safına koymasın..."
Bu sözleri işitince yerimde donup kalıyorum.
Her şey var bu cümlenin içinde, her şey...
***
Bazıları "yeni insanlık"
tan bahsetmeye başladılar...
Size bir şey söyleyeyim mi?
Hep zarf
yenilenir...
Mazruf
çoğu zaman aynı kalır.
***
İlle de "yeni bir insanlık"
olacaksa...
Beyninden fişe takılmış kitlelerden değil...
Dua edelim de...
Sel altında kalmış Gazze çadırlarının arasında koşturan aç fakat cesur çocuklardan filizlensin...
***
Sabah çarşıya çıktım.
Yol üzerinde plastik çiçekler satan bir dükkân var.
Nasıl göz alıcı, nasıl cins cins buketler ama hepsi plastik.
Belli ki alıcısı dolu...
Sonra hatırladım, benim evimde de plastik zeytin ağacı var, çok seviyorum.
Baştan mı kaybettik, nedir!
Bütün mesele dekorla tatmin olmakta...