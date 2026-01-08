Günlerdir ekranlarda tartışılıyor...

Delta Force nasıl birkaç dakika içinde Maduro'yu ve eşini yataktan alıp Iwo Jima'ya götürdü?

Yoksa içeriden birileri Venezuela Devlet Başkanı'nı teslim mi etti?

ABD'nin şovmen Başkanı ile emperyalist şova geri dönüşü bu...

Ama sürekli buraya takılırsak...

Emperyalizmi hakikaten "haydutluk"tan ibaret bir şey sanacak genç kuşaklar...

Yapmayın! Sakın yapmayın!

***

Dünyanın her yerinde Maduro'nun başına gelenlere karşıduygusu solgun kaldı...Heleciddi hayal kırıklıklarına yol açtı...Ve belli oldu ki..., ancak milliduygular çerçevesinde kalacak...Neden?

***

Şunu bilmeye razı mıyız?Ve kültürel emperyalizm...Bütün bunlartan daha güçlü, yaygın ve kalıcı birtür...

***

Bazıları diyor ki...Maduro elleri kelepçeli hâlde yürütülürken etrafa "İyi yıllar" demek yerine bir kafa çaksaydı ya...Oysa Başkan etrafındakilerle dalgasını geçiyordu.Koskocarejimin tasfiyesinden çokkısa süre sonraçıkmıştı.Düşünün, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Başkanı'ydı bu adam..."Komünizmi bir çantaya mı sattın?" diyen birkaç çatlak ses çıktı ama aldıran olmadı; tersine, çok pohpohlandı Gorbaçov...İddialara bakılırsa...Reklamlardan aldığı parayla ailesiyle taşınmak zorunda kaldığı kırık dökük evini tamir ettirmişti...

***

SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin toplanıp kendini tasfiye edişinin üzerinden 41 yıl geçti...

Bir gün bunu daha detaylı konuşalım...

Çünkü etkilerini hâlâ görüyoruz ve daha sert biçimde göreceğiz...

***



NOT DEFTERİ

Hiç kimse rüyasından bir şey alıp getirememiştir. Rüyanın çıkışında görünmez bir gümrük vardır, orada her şeye el konulur (G. GOSPODINOV / Doğal Roman)