Penceremin dibindeki ceviz, biraz ilerideki vişne, az ötedeki badem...

Hepsi baharı bekliyorlar...

Bir ikisinin dalları tomurcuklanmaya başladı bile...

Oysa kentsel dönüşüm vakti yaklaşıyor, çoğu kökünden sökülecek, her boşluğa bir konut yerleştirilecek; belki bunu bildiklerinden üzerlerinde garip bir durgunluk var, hissediyorum.

Size onlardan bahis açayım istiyordum.

Ama geçiniz!

Sabah siyonist saldırı haberiyle uyandık...

Asıl beklediğimiz buydu, yalan mı?

Şimdi bahardan falan söz etmek zor...

***

Haberleri mi takip edeyim, yoksa kitaplığımda bana göz kırpan ve düzenlenmeyi bekleyenmi karıştırsam?80'lerden bile üç defter var, sonrası boşluk ve 2000'ler...hangisinde acaba?Yine Google 'a bakmalı...Veba'nın kahramanı bir yerde diyordu ki:

***

Ben bu satırları yazarken TV açık...Her kanal akademisyenlerle bağlantı kurmuş, savaşı soruyor...nden söz ediyor biri; içimdendiye söyleniyorum. Tahran 'dan canlı görüntüye bakıyorum, gökyüzüne dumanlar yükseliyor.Bir başka akademisyen "Bu sefer savaş bölgeye yayılır" diyor, sonra birdenbire içinden "Niye böyle iddialı şeyler söylüyorum" diye geçiriyor ki, hemen düzeltiyor: "Hiçbir şey de olmayabilir, İran 'ın eski etkisi kalmadı..."

***

Gerçek şu...Orada, uzakta başlarına füzeler düşen insanlardan iyice uzaklaştırıyor bizi bu hâl...En pis yanı da şu...Bir süre sonra izlediklerimiz "insansız"laşıyor; haberler, yorumlar giderek olup biteni bir spor karşılaşması havasına sokuyor.

***

tadını çıkarmayı bilmediğimizgirmek üzereyiz...Bugün sessizliğime çekiliyorum, yarın burada konuşuruz.

***

Steinbeck'in sözü geliyor aklıma: