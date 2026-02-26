Ekranları açık olanlar şaşkınlık içinde izlediler...
22 Şubat günüydü... Meksika'nın Doğu kıyısındaki uçsuz bucaksız plajlarıyla ünlü tatil kenti Puerta Vallerta'da her yerden yangın dumanları yükseliyordu...
Araçlar yakılıyor, mağazalar yağmalanıyordu.
Bölgenin vızır vızır işleyen havaalanı bir anda kullanılamaz hâle getirilmişti.
Ortalıkta polis veya benzeri güvenlik görevlisi görünmüyordu...
Dev otellerdeki binlerce turist mahsur kalmıştı ve "ne olacağını" kimse bilmiyordu...
***Neden?
***Ajanslar "Uyuşturucu kartelleri" diyor ya...
***
Sıkıntılı sosyolojiler, yoksul ve yoksun gençlerdeki dayanışma duygusunun suistimali ve yasadışı paranın olağanüstü güçlü cazibesi...
Bu üçlü kritik...
Devlet BOŞLUK bırakmayacak...
İki kere iki, dört gibi bir gerçek bu artık...
İşleri başlarda hafife aldınız mı...
Bir daha işin içinden çıkamaz hâle geliyorsunuz.
Puerta Vallerta görüntüleri her ülkeye, her devlete ders olmalı...
***
NOT DEFTERİ
Birçok şeyin farkında olmanın, gerçekleri bilmenin ve onlara bağlı kalmanın, yetişkin biri olarak davranmanın ne dehşetli bir şey olduğu kafama yeni dank ediyordu. (ANNA BURNS / Sütçü)