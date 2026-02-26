Ekranları açık olanlar şaşkınlık içinde izlediler...

22 Şubat günüydü... Meksika'nın Doğu kıyısındaki uçsuz bucaksız plajlarıyla ünlü tatil kenti Puerta Vallerta'da her yerden yangın dumanları yükseliyordu...

Araçlar yakılıyor, mağazalar yağmalanıyordu.

Bölgenin vızır vızır işleyen havaalanı bir anda kullanılamaz hâle getirilmişti.

Ortalıkta polis veya benzeri güvenlik görevlisi görünmüyordu...

Dev otellerdeki binlerce turist mahsur kalmıştı ve "ne olacağını" kimse bilmiyordu...

Neden?Çünkü ülkedeki en büyük suç örgütlerinden birinin ( Jalisco Yeni Nesil Karteli ) lideriordunun operasyonunda yakalanmış ve başkente götürülürken yolda ölmüştü. ( El Mencho da aslında bu işlere bulaştığı sırada eski bir polisti.)Liderlerinin öldüğü haberini alan Jalisco karteline bağlı on binlerce kişi bir anda ortalığı yakıp yıkmaya başladı.bir anda isyan görüntüleri oluştu...

Ajanslardiyor ya...Doğru!Lakin fazlası var...Hâkim oldukları bölgelerde devlet gibiler...Orduları var, mahkemeleri var ve daha önemlisi Meksika'nın meşru ekonomisinde (mesela sebze, meyve üretiminde) ciddi bir yerleri var.Ve düşünebiliyor musunuz?Yabancı ülkelerle de garip bağlar kuruyor, al-ver ilişkilerine giriyorlar."Meksika hep böyle" deyip geçmemeli...görmeyi de becermeliyiz.

Sıkıntılı sosyolojiler, yoksul ve yoksun gençlerdeki dayanışma duygusunun suistimali ve yasadışı paranın olağanüstü güçlü cazibesi...

Bu üçlü kritik...

Devlet BOŞLUK bırakmayacak...

İki kere iki, dört gibi bir gerçek bu artık...

İşleri başlarda hafife aldınız mı...

Bir daha işin içinden çıkamaz hâle geliyorsunuz.

Puerta Vallerta görüntüleri her ülkeye, her devlete ders olmalı...

