Kutu kutu konutlarda ne yapmak ister insan?

Hemen dışarı çıkmak ister...

Otel odaları gibi...

Uyu, uyan, acele bir şeyler iç, ağzına bir lokma at, sonra çık...

Çocuklar okula, sen işe...

***

Hayatdaydı, zaman geçti, geriyekaldı.Amagitgide daha çekici olmaya başlamıştı.Sonra?..Sadece iş güç değil, hayatın neredeyse hepsiçıktı...

***

Kutunun içinde yaşanır mı?Nasıl nefessiz kalma hissidir o!İyice içine çekilme...

***

Değişim mi?Hem de nasıl!Ve daha çokAnlamadığım şu...Neden hiçbir şey değişmemiş gibi yapmaya çalışıyoruz?Niye kültür, aşk, meşk, siyaset sanki hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyor?Birde yaşayan ile birda yaşayan aynı kişiler olarak kalabilir mi?

***

Yeni öğrendim...Yıllar içinde kaçıp kaçıp sonra tekrar döndüğüm minik dairemin bulunduğu yaşlı site deçemberinin içine girmiş...Bir şeyler olacak gibi...Kendi aramızdaki yazışmalardaseviyorum.Ama zamanımız acımasız...Bir an gelir, kazanç hesapları ve yenilenme hevesi baskın çıkar.Şirketler insanın bu yanını iyi tanır...Güzel şeyler hafızaya emanet edilir, geçilip gidilir.

***

Firuze filminin şarkısını hatırlıyor musunuz?Hani şarkının şöyle bir bölümü vardı:Ev, zaten çoktandır evde yok...Ev hissi, ev sahiplenişi, ev hayatı gitti, gider...Çocuklar ayakta tutuyor kalan son izlerini...Niye kapısına gidiyor, sonra da kuşkulara kapılıyorsun?Belki de asansörün aynasında selfie çekiyordur; seninle işi hiç yoktur!

***

İşte en zoru bu!O konuyu hiç açmasam, daha iyi belki!