Washington'daki yorumculara bakılırsa...

İran'a ABD ve İsrail operasyonunun hazırlık süresi bu hafta sonu doluyor...

Cumartesi günü kritik...

Araya yine bir "yumuşama" numarası sıkıştırılır mı?

Belki...

Lakin ABD'nin bölgeye olağanüstü yığınağı tamamlanmak üzere ve Pentagon hafta sonu hazır olacağı bilgisini Trump'a aktardı...

***

Yukarıdaki cümlelerimi bir daha okudum da, buruk biçimde güldüm kendime...Böylehavasında sözler edilecek konu mu bu?Asla!Ekranların kadrolu yorumcularına(!) benzemek istemem.

***

diye haftalardır ekranlarda garip bir heyecan içinde konuşulup duruluyor...Oradan mı, buradan mı saldıracak; hangi silahla saldıracak?Yeni tür bir ABD silahının özelliklerinin tekrar tekrar anlattırılması, ölüm teknolojisinin yüceltilmesi falan...Yahu bir de, bir de bunları konuşsak ya!

***

Bakın, müdahale olursa...ABD sonunda kendini öyle ya da böyle kurtarır, İsrail bütün vahşiliğiyle zafer çığlıkları atabilir...Ama bununolacağı açık...Üstelik bu yolla İsrail'inplanının en sert adımı gerçekleşecek...Global ekonomi derinden sarsılacak, esas olumsuz etkilerini aylar sonra yaşayacağız...

***

Şu da çok önemli nokta...Müdahale olursa, yavaş yavaş çözülecek İran coğrafyasında İsrail'in nasıl at oynatacağını düşünebiliyor musunuz?, bunun farkında mısınız?

***

İran'a saldırının global ekonomiye etkilerine gelince...

Hiç o konuyu açmasam mı?

Zaten tam şu satırları yazarken...

Az önce bir ucuzluk marketinde alışverişten henüz dönen arkadaşıma, "Hafta sonu Tahran'a müdahale olabilir" dedim...

Boş baktı yüzüme, sonra "Arkadaş bir market haftada iki kez temel maddelere zam yapar mı?" dedi, konuyu değiştiriverdi...

***



NOT DEFTERİ

Aslında ne tenha bir yer burası. Bir söz, bir hakikat bütün dünyayı, milyarları dolaşıyor da ne bir sahip, ne bir göğüs kafesi buluyor sığınıp saklanacak. (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)