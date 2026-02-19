Uyduruk kederler, global divanelikler, sosyalleştirilmiş uyuzluklar...
Bunlar mı kandıracak bizi?
Uykudayken bile kanıyor, kalbimizde açılan yara...
Boğuntuya getiremezsiniz.
Gazze milattır...
Ne konuşuyorsak, Gazze'yle birlikte konuşacağız artık.
Lafını geçirmediğimizde aklımızdan geçirmediğimiz sanılmasın!
"Gündemden düşürmek" siyonist iletişim sisteminin yüksek becerisidir, bunu da biliyoruz ama inatla hatırlamakta da biz ustalaştık...
***Hind: Hepsi hepsi öldü.
***Yazıyorum, çiziyorum, havadan sudan bahsediyorum ama...
***
Alıp başını dağlara doğru giden yalnız penguenle, annesi tarafından itilip oyuncakta şefkat arayan yavru maymunla falan bizi oyalayamazsınız...
Bu dikkat dağıtma ve kolayından duygulandırma numaralarınızı da yutmuyoruz.
Çok üzülüyoruz ama neye üzüleceğimizi gayet iyi biliyoruz.
Alın uyuz pengueninizi çekip gidin!
***
NOT DEFTERİ
Evdekilerin, apartmandakilerin, sokaklardakilerin suratları artık bütünüyle birbirine benziyor. Kayıtsızlıkla bezginliğin ilginç bir karışımı. Dünyanın beklenmedik altüst oluşuyla oluşan aynı şaşkın ifade... (ÖMER F. OYAL / Gemide Yer Yok)