Uyduruk kederler, global divanelikler, sosyalleştirilmiş uyuzluklar...

Bunlar mı kandıracak bizi?

Uykudayken bile kanıyor, kalbimizde açılan yara...

Boğuntuya getiremezsiniz.

Gazze milattır...

Ne konuşuyorsak, Gazze'yle birlikte konuşacağız artık.

Lafını geçirmediğimizde aklımızdan geçirmediğimiz sanılmasın!

"Gündemden düşürmek" siyonist iletişim sisteminin yüksek becerisidir, bunu da biliyoruz ama inatla hatırlamakta da biz ustalaştık...

***

Hepsi hepsi öldü. Kızılay görevlisi: Yanındalar mı, arabadalar mı?Evet!Kızılay görevlisi: Sen nerede saklanıyorsun?Arabada.Görevli: Bak canım, telefonu açık tut, ben buradayım, tamam mı?Tamam! Ama tank yanımda...Görevli: Nerede? Hareket halinde mi, duruyor mu?Duruyor... Yanımda kal, korkuyorum.Görevli: Ömrüm benim... Biri gelip seni alana kadar yanındayım, korkma olur mu? Seni yalnız bırakmayacağım.Lütfen gel beni al!Görevli: Kızılay ekiplerinden biri gelip seni alıncaya kadar buradayım, seninle konuşuyor olacağım.Gece yarısı oldu. Ne olur lütfen gel al beni...Görevli: (Ağlamaya başlıyor) Hadi "Allah" diyelim, dua edelim, ömrüm benim, hadi...

***

Yazıyorum, çiziyorum, havadan sudan bahsediyorum ama...Ruhum...29 Ocak 2024'te...Sizler de şu veya bu biçimde benim gibisiniz biliyorum...Gündelik hayatın gurultusunun yenemediği birdamarı büyüyor her yanımızda...İçinde Gazze 'nin zaferinin olmadığı birfalan umurumuzda olamaz.

***

Alıp başını dağlara doğru giden yalnız penguenle, annesi tarafından itilip oyuncakta şefkat arayan yavru maymunla falan bizi oyalayamazsınız...

Bu dikkat dağıtma ve kolayından duygulandırma numaralarınızı da yutmuyoruz.

Çok üzülüyoruz ama neye üzüleceğimizi gayet iyi biliyoruz.

Alın uyuz pengueninizi çekip gidin!

***



NOT DEFTERİ

Evdekilerin, apartmandakilerin, sokaklardakilerin suratları artık bütünüyle birbirine benziyor. Kayıtsızlıkla bezginliğin ilginç bir karışımı. Dünyanın beklenmedik altüst oluşuyla oluşan aynı şaşkın ifade... (ÖMER F. OYAL / Gemide Yer Yok)