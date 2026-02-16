Ah insanoğlu ah!
"Akl'eden kalp" yerine kalpsiz aklı yücelttikçe yücelttik...
Aklı selimi red ettik, "başarıya koşan akıl"ı övgülere boğduk...
Bu çizgiyi evrensel doğru haline getirdik...
"Modern akıl" dedik, üzerine tonla lacivert laf ettik; bilime yamadık, onsuz bilim olmaz dedik...
Ona uymayan ne varsa, "delilik" ilan ettik...
Önemli olan "organizasyon becerisi"ydi...
Önemli olan hayatta kalmaktı...
Ne oldu?
Şeytanı kovduğunu sanan modern akıl (ve post modern akılların gevşek varoluşu ) geldi, geldi...
Ve en sonunda...
Epstein gerçeğine kafayı vurdu...
***Nasıl bir örgütlenme değil mi?
***SADE İNSAN hissediyor gerçeği...
***Epstein mağdurlarının gariban olanlarının "intihar ettiği" söyleniyor; kayıtlarda öyle ama kim inanır!
***
Şu belli artık...
Dünya sisteminin elitleri bir "uyanış" atmosferine ihtiyaç duydular...
Yenilenmek için kötülükle kavga hali gerekiyordu, bunu sahneliyorlar şimdi...
Peki kim kazanacak?
İnsan mı?
Şu net...
2026 sarsıcı bir yıl olacak.
***
NOT DEFTERİ
Kötü olabilmek bu kadar zorken insanların bunu başarabilmesini ölene dek anlamayacaktı zaten. Yoksa insan kötülüğü değil, kötülük mü kendi askerlerini seçiyordu... (BÜLENT AKYÜREK / Satılık Adam)