Hepsine lanet olsun demek zamanı geldi geçiyor.
BM'ye bağlı bütün kurumlar yıkılıp baştan kurulsa iyi olmaz mı?
Çocukça veya fazla reaksiyoner bir tavır mı bu?
Asla!
Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in zırt pırt kürsüsüne çıktığı bir BM nedir, bana söyler misiniz?
Hatta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Epstein'in ilişkiler ağının buluştuğu yerler var ki, dudak uçuklatıyor...
Daha kim bilir neler çıkacak?
BM zaten işlevsiz bir patırtıydı, artık yıkılıp baştan yapılma zamanı geldi...
***
BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"
ve Epstein şebekesi...
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve Epstein şebekesi...
Meğer ne bağlarla bağlanmışlar...
Bir düşünün...
Kim bilir, son 20-30 yılda devletler global düzeyde ne tür ketenperelere getirildiler?
***
Hani yeni otomobiller çok daha çevreci olacaktı?
Hani petrole bağımlılık bitince doğanın suiistimali en alt seviyeye inecekti?
Bu palavraya inanmaya zorlanan kitleler şimdi şaşkın...
Yeni nesil otomobiller, içten yanmalı araç teknolojisine göre 6 kat daha fazla maden yutuyor, çoğu da nadir bulunan madenler...
Ne olacak peki?
Çok da uzak olmayan bir gelecekte hepimize "pardon!"
denecek, başka bir yol seçilecek...
***
Rüyalarımızda nereye gidiyoruz?
Kendi tecrübelerime dayanarak da şunu hep çok ilginç bulmuşumdur...
Bazı şehirleri, bazı kasabaları, bazı yerleri belki bir ya da en fazla iki kez görürüz. Bir daha yolumuz düşmez, düşmeyecektir. Ama daha sonra rüyalarımızda defalarca gideriz oraya...
Çok sevdiğimizi düşündüğümüz şehirlerin ise rüyalarımıza bir kez bile girmediğini bilirsiniz...
Neden?
Al sana sır!..
***
Daha önce de bahsetmiştim sanırım...
Kübalı romancı G. Cabrera Infante, İspanya'nın San Sebastian şehrine
ilk gidişini ve sonrasını şöyle anlatır: "Daha sonra rüyalarımda bin kez oraya döneceğimi bilemezdim."
***
Uzaylılar, dünya dışı varlıklar
dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Haktan Akdoğan
son videosunda heyecanla şunu izleyicilerine anlatıyor: "İnsanlık tarihinde ilk defa derin bir krizin içindeyiz. Asıl soru şu: Sen gerçekten seçim mi yapıyorsun yoksa sana seçim yapıyormuş gibi düşündürten bir sistemin mi içindesin?"
Ya Haktan, yapma!
Bu çok eski bir soru, kadim bir gerçek ve hiç öyle alarm hâllerine gerek yok...