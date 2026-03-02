Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Ekran "uzmanları" anlatıyorlar; "şöyle kötü olur, böyle kötü olur."

Ama şunu sormuyorlar...

Peki Trump buna sevinmez mi?

Trump'ın kurmaylarının esas planlarından biri bu olabilir mi?

Bugün olmasa bile bir başka gün bu boğazın tamamen ABD kontrolüne geçmesi istenmiyor mu?

Üç sorunun da cevabı açık: Evet!

Çin için başta petrol olmak üzere tedarik zincirinde Hürmüz Boğazı ve çevresi hayati önemde...

Trump, bu zinciri kırmak istiyor.

***

küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birini taşıyor.Çok kritik bir nokta...Diyeceksiniz ki, sadece Çin değil, birçok ülke oradan geçen petrol ve türevlerine bağımlı...Şimdi söyleyin bakalım...Bu sorunun cevabı da açık:Trump, kıran kırana ticareti seviyor ve "Trump'ın bu yanını kullanıyor.Ayrıca Venezuela problemini halleden ABD yeniden "" olmaya doğru hızla ilerliyor.İran ve Basra Körfezi petrol ticaretini kendi istediği çerçeveye sokan bir Trump'ın "" düşünebiliyor musunuz?

***

Böyle bir durumdaBu da Rusya 'yı geçici olarak sevindirebilir.Petrol ticaretinde birden olağanüstü önem kazanması bu gerçeğin üzerini örtemez.İran'ın nihai yenilgisi Moskova için ciddi sıkıntıdır.Dahası, Moskova'ya karşı

***

Gelelim şu malum teze...

Netanyahu bir Ortadoğu planı kuruyor ve Trump'ı da ardından sürüklüyor olabilir mi?

Ortadoğu'yu yeniden düzenleyecek bir plan sadece Netanyahu'nun zihninden çıkacak ve Beyaz Saray buna boyun eğecek...

Diplomatik olarak böyle şeyler söylenebilir ama gerçekte mümkün mü bu?

Daha fazla geç kalmadan...

Global Siyonizm ve ABD ile İsrail'in "iç içe" oldukları gerçeğine odaklanmak gerekmiyor mu?

***



NOT DEFTERİ

Öfke yeniden neşeye, kızgınlık yeniden mutluluğa dönüşebilir ama yok olmuş bir ülke yeniden var olamaz, ölen yeniden dirilemez. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)