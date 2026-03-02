Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?
Ekran "uzmanları" anlatıyorlar; "şöyle kötü olur, böyle kötü olur."
Ama şunu sormuyorlar...
Peki Trump buna sevinmez mi?
Trump'ın kurmaylarının esas planlarından biri bu olabilir mi?
Bugün olmasa bile bir başka gün bu boğazın tamamen ABD kontrolüne geçmesi istenmiyor mu?
Üç sorunun da cevabı açık: Evet!
Çin için başta petrol olmak üzere tedarik zincirinde Hürmüz Boğazı ve çevresi hayati önemde...
Trump, bu zinciri kırmak istiyor.
***Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan bu boğaz küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birini taşıyor.
***Böyle bir durumda Çin, petrol tedarikini Rusya'ya çevirir...
***
Gelelim şu malum teze...
Netanyahu bir Ortadoğu planı kuruyor ve Trump'ı da ardından sürüklüyor olabilir mi?
Ortadoğu'yu yeniden düzenleyecek bir plan sadece Netanyahu'nun zihninden çıkacak ve Beyaz Saray buna boyun eğecek...
Diplomatik olarak böyle şeyler söylenebilir ama gerçekte mümkün mü bu?
Daha fazla geç kalmadan...
Global Siyonizm ve ABD ile İsrail'in "iç içe" oldukları gerçeğine odaklanmak gerekmiyor mu?
***
NOT DEFTERİ
Öfke yeniden neşeye, kızgınlık yeniden mutluluğa dönüşebilir ama yok olmuş bir ülke yeniden var olamaz, ölen yeniden dirilemez. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)