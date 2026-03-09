Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Sıkı tutunun, bu “ahval” sürecek
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
09 Mart 2026, Pazartesi

HAŞMET BABAOĞLU

Sıkı tutunun, bu “ahval” sürecek
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Şimdi oturup satırlar boyu yazsam...
Trump şöyle, Netanyahu böyle diye...
İran'ın dayanma sınırlarından bahsetsem...
Körfez'in parıltılı günleri bitti, geçmiş olsun, desem...
Hepsi olur! Gideri var...
Ama kanlı canlı insanlar cümlelerimizin arasından kaçıp gidiyorlar.
İran'da çocuklar ölüyor...
Lübnan'da halk sokaklarda, perişan.
Ve ne kahredici ki, global dikkat Dubai gökdelenlerindeki zengin telaşına odaklanmış halde...

***

Bir sınır geçildi, bir eşik aşıldı...
Hiç aldatmayalım kendimizi...
Bölgedeki bu "ahval" sürecek...
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da herkesi birbirine düşmanlaştıracak tatsız ihtimaller büyüyecek...
Geçtiğimiz 6-7 yıl boyunca İsrail'den başka her yana bakanlar...
İsrail'in yakın gelecek planlarını görmek istemeyenler yanıldılar ve yanılgılarıyla artık daha net biçimde hesaplaşacaklar.

***

Şimdi daha iyi anlıyorsunuz, değil mi?
Füze tatbikatı yapılınca "balıklar korkuyor" diyenlere bir ülkenin neden bırakılamayacağını...
Hava savunma sistemi alınırken "bize saldıracak kimse yok" diyen politikacılara sahip olmanın siyasi ve milli sıkıntısını anlıyorsunuz, değil mi?

***

Şu da az çarpıcı bir yüzleşme değil...
Körfez monarşileri petrol ve doğal gaz veriyor, karşılığında ABD koruması, ekonomik güç ve parıltılı hayat satın alıyordu.
İran'ın çok basit insansız hava saldırı araçları bile bu parıltıyı söndürmeye yetti...
Ağabey sandıkları Trump'ın gülerek olup biteni izlediğini görüyorlar ve asapları bozuluyor, haklılar.

***

Ha, bir de Epstein dosyası var...
Şu savaşın orta yerine bile damgasını vuran rezillik hani...
Hatırlıyor musunuz?
Epstein arşivleri açılıyor ama ABD'de beklenen patırtı olmuyor Neden?
Yoksa bu arşivler kamuoyunu veya adalet mekanizmasını değil, Trump'ı "harekete geçirmek" için mi açıldı?
İsrail'in esas "numarası" bu mu?
Barış, barış deyip duran Trump şimdi bu arşivlerde sergilenen kendisinin ve Amerikan elitlerinin rezilliklerini unutturmak için dünyayı ateşe atacak mı?

***


NOT DEFTERİ
Kölelerin başları kölelik bağından kurtulmuştur; fakat "başların içi" köleleşmiş ve köleleşmektedir. Bu bir trajedidir, felakettir. (ALİ ŞERİATİ / Kendisi Olmayan İnsan)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >