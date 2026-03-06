"Savaş çıktığında şu sarsılmaz iki gerçeği asla aklınızdan çıkarmayın...
1. İşler asla planlandığı gibi gitmez.
2. Sonuçlar her zaman hayal edilenin ötesinde bir felaket olur."
***On milyonlarca kez okunan son makalesinde Ray Dalio bu konuda özellikle dikkatimizi çekiyor...
***Dünyanın ünlü yatırım şirketlerinden birinin sahibi ve "Dünyanın Değişen Düzeni / Changing World Order: Why Nations Succeed or Fails" kitabının yazarı Ray Dalio'dan söz ediyorum...
***Geçen gün yazdım ya...
***Niye kritik bir çağdayız...
***
Biz şimdi "İran zaten şöyle, Ortadoğu böyle" diye atıp tutuyoruz ama Dalio haklı...
Yavaş yavaş dünyanın her köşesinde bu büyük çatışmanın vakti "yükleniyor" bir taraftan da...
2026 çok kritik bir yıl...
Ya "yükleme" geciktirilecek ya da frenler boşalacak...
Diyeceksiniz ki...
Budalaca olur bu savaşlar...
Ama tarih hep budalaca savaşlarla doludur.
Neden?
Dalio "gerileyen gücün geri adım atmayı kendine yedirememesi"nden dem vuruyor...
Ben zalim provokatörleri vurgulamak isterim...
İsrail gibileri yani..
***
NOT DEFTERİ
Ancak yeni doğan bir bebek baştan başlayabilir. Sen, ben... biz artık geçmiş zamanız... (JOHN STEINBECK / Gazap Üzümleri)