"Savaş çıktığında şu sarsılmaz iki gerçeği asla aklınızdan çıkarmayın...

1. İşler asla planlandığı gibi gitmez.

2. Sonuçlar her zaman hayal edilenin ötesinde bir felaket olur."

***

On milyonlarca kez okunan son makalesindebu konuda özellikle dikkatimizi çekiyor...Haksız mı?Yerden göğe kadar haklı...

***

Dünyanın ünlü yatırım şirketlerinden birinin sahibi ve "Dünyanın Değişen Düzeni / Changing World Order: Why Nations Succeed or Fails" kitabının yazarı'dan söz ediyorum..."Hiçbir saltanat sonsuza kadar sürmez.Büyük imparatorlukların ömürleri taş çatlasa 150 yıl civarıdır" diyor Dalio...Ve şunu vurguluyor:Şimdi tam o dönemdeyiz işte Dalio'ya göre...Ve tam da bu yüzden

***

Geçen gün yazdım ya...Hiç inanmadığı, devrinin geçtiğini iddia ettiği Birleşmiş Milletler 'e..."Dalga geçmek için" derseniz yanlış olur mu? Asla...Ama şunu da demiş oldu:

***

Niye kritik bir çağdayız...Ray Daliobaşlıklı makalesinde şunun altını özellikle çiziyor: "Çatışma yerleşik güç zayıflamaya başladığında, yükselen bir güç ona yetiştiğinde (veya her ikisi birden gerçekleştiğinde) filizlenir.Bu satırların yazıldığı an itibarıyla,."

***

Biz şimdi "İran zaten şöyle, Ortadoğu böyle" diye atıp tutuyoruz ama Dalio haklı...

Yavaş yavaş dünyanın her köşesinde bu büyük çatışmanın vakti "yükleniyor" bir taraftan da...

2026 çok kritik bir yıl...

Ya "yükleme" geciktirilecek ya da frenler boşalacak...

Diyeceksiniz ki...

Budalaca olur bu savaşlar...

Ama tarih hep budalaca savaşlarla doludur.

Neden?

Dalio "gerileyen gücün geri adım atmayı kendine yedirememesi"nden dem vuruyor...

Ben zalim provokatörleri vurgulamak isterim...

İsrail gibileri yani..

***



NOT DEFTERİ

Ancak yeni doğan bir bebek baştan başlayabilir. Sen, ben... biz artık geçmiş zamanız... (JOHN STEINBECK / Gazap Üzümleri)