Birleşmiş Milletler'miş...
Ne palavra!
Bu kurumun mevcudiyeti "dostlar alışverişte görsün"den öteye gitmedi hiç...
Şimdi cilası iyice dökülüyor...
***
Şu sahneye bakın...
Yıllar boyu hepimize çok değerli ve ciddi bir kurummuş gibi sunulan BM Güvenlik Konseyi toplantısına Melania Trump başkanlık ediyor...
Şaka gibi değil mi?
Fakat gerçek...
Aslında Donald Trump bu yolla dünyayla dalgasını geçiyor...
Son anda bir aksilik olmamışsa eğer...
Siz bu satırları okurken çadır tiyatrosu
çoktan tamamlanmış olacak.
Geçtiğimiz günlerde "Yeter artık, düzelmez bu BM, yıkılsın, yerine yenisi yapılsın"
diye boş yere yazmadım!
Düşünsenize...
Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin meğerse Epstein şebekesine bağlandığına
daha yeni ayıldığımız bir kurumdan söz ediyoruz.
***
Son iki ayda olanlara bakın...
Venezuela'ya çöküldü...
Şimdi Trump, İran
için de aynı hayali kuruyor...
Bir ülkenin Devlet Başkanı'nı yatağından aldılar, basit bir suçlu gibi ABD
'ye getirip hapse tıktılar...
Diğerinin siyasi ve dini açıdan en tepedeki liderini kaldığı binada öldürdüler...
Birinin bütün petrol trafiğine bir çırpıda el koydular, diğerine daha müzakere masasındayken saldırdılar.
Rusya soğuk, Çin uzak...
AB ise ciddi ciddi şu açıklamayı yapıyor:
"İsrail'e saldırılar kabul edilemez." Körfez ülkeleri mi?
Bunca yıl kendilerinin değil, sadece "paraları"
nın sevildiği gerçeğiyle yüzleşiyorlar...
***
Türkiye devlet olarak yıllardır ciddiyetle işte bu günlere hazırlanıyor...
Lay lay lom günleri kesinkes bitti.
Gerçekten sıkı durmak gerek!
Ama biz vatandaşlara da düşen görevler var...
Şu an olup bitenler artık tek tek hepimizin gözünü açmalı...
Vatansever yanımızı ciddi bir "bakım"dan geçirip pekiştirmenin tam zamanı...
Ve durup içimizden soralım...
ABD-İsrail ortaklığının derinliğini; siyonizmin şeytani tasarısını şimdi anlamayacaksak ne zaman anlayacağız?
Dünya sistemi denen şeyin hegemon ülke ABD'nin irade jimnastiği alanı olduğu bugün kafamıza dank etmeyecekse, ne zaman duruma ayılacağız?
***
NOT DEFTERİ
Bazı kere hissediyorum ki, bütün felaketlerimiz, hakikati söyleyebileceğimiz yerde yalanı tercih ettiğimiz içindir. Budala insanlar bunu marifet sanıyorlar, asıl aldatırken aldanıyorlar... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)