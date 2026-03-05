Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Hepsi yalan ama savaş gerçek
İletişim Bilgileri
HAŞMET BABAOĞLU
05 Mart 2026, Perşembe

HAŞMET BABAOĞLU

Hepsi yalan ama savaş gerçek
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Hatırlıyor musunuz?
Putin bir zamanlar şöyle demişti:
"Şimdiye kadar üç ABD Başkanı ile konuştum ve şunu anladım...
Bir kişi seçildiğinde, bazı fikirleri olabilir.
Sonra ellerinde evrak çantaları olan, koyu renk gözlük ve takım elbise giyen insanlar gelir. Bu insanlar işlerin nasıl yapıldığını Başkan'a açıklamaya başlarlar ve anında her şey değişir."

***

İkinci kez iktidara gelirken durmadan "barış"tan söz eden ve "barış ödülleri" hayal ederek eğlenen Trump'ın şimdiki hâllerine bakın...
İnsan ister istemez Putin'in söylediklerini hatırlıyor.

***

İran'ı ister onaylayalım, ister şiddetle karşı çıkalım...
28 Şubat'ta Trump'ın ettiği lafların palavra olduğunu ama önümüzdeki ayları belirleyeceğini reddedebilir miyiz?
Şöyle demişti: "İran rejiminin tehditkâr faaliyetleri, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünya genelindeki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor."

***

Şimdi gazeteciler Trump'a soruyorlar...
Savaş ne kadar sürecek?
Trump'tan cevap şöyle geliyor: "Ortadoğu için barışı sağlamak ne kadar zaman alırsa o kadar sürecek. Gerekirse kara gücümüzü de kullanırız."

***

Şunu unutmayalım...
Dünyaya anlatılanlar ile ABD'nin gerçek hesapları arasında uçurum vardır.
2003 Irak işgalinin hemen öncesini hatırlayın...
Saddam'ın biyolojik silahlarından, kimyasal silahlarından söz edildiği yetmiyormuş gibi Nijer'den 500 kilo uranyum alındığı ve Irak'ın nükleer bomba yapmasının artık çocuk oyuncağı hâline geldiği iddia edilmişti.
Sonrasını biliyorsunuz...
İşgalden iki yıl sonra hepsinin yalan olduğunun apaçık hâle gelmesi neyi değiştirdi?
Hiçbir şeyi...

***

Sade insana bakıyorum...
Bizdekilere...
Derin bir şüpheyle Ortadoğu'da olup bitenleri izleyen geniş bir kalabalık...
Sahura kadar merakla TV haberlerini izliyorlar...
Ama market hesapları ve çocukların servis masrafındaki artış zihinlerini daha çok meşgul ediyor. Bayrama nasıl varacakları, ay sonuna nasıl gelecekleri konusu her meselenin önünde yer alıyor.
Ve herkes şunu biliyor: Çok patırtılı bir bahar yaşayacağız, bu kesin!

***


NOT DEFTERİ
Senin ruhun kanatsız bir kuşa benziyor. Bütün hevesi uçmak. Çırpınıyor, çırpınıyor, vücudun parmaklıklarına kendini vura vura yorgun düşüyor. Uçmak, hiçbir yere bağlı olmamak. Fakat vücuduna bağlı evvela... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >