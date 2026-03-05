Hatırlıyor musunuz?
Putin bir zamanlar şöyle demişti:
"Şimdiye kadar üç ABD Başkanı ile konuştum ve şunu anladım...
Bir kişi seçildiğinde, bazı fikirleri olabilir.
Sonra ellerinde evrak çantaları olan, koyu renk gözlük ve takım elbise giyen insanlar gelir. Bu insanlar işlerin nasıl yapıldığını Başkan'a açıklamaya başlarlar ve anında her şey değişir."
***İkinci kez iktidara gelirken durmadan "barış"tan söz eden ve "barış ödülleri" hayal ederek eğlenen Trump'ın şimdiki hâllerine bakın...
***İran'ı ister onaylayalım, ister şiddetle karşı çıkalım...
***Şimdi gazeteciler Trump'a soruyorlar...
***Şunu unutmayalım...
***
Sade insana bakıyorum...
Bizdekilere...
Derin bir şüpheyle Ortadoğu'da olup bitenleri izleyen geniş bir kalabalık...
Sahura kadar merakla TV haberlerini izliyorlar...
Ama market hesapları ve çocukların servis masrafındaki artış zihinlerini daha çok meşgul ediyor. Bayrama nasıl varacakları, ay sonuna nasıl gelecekleri konusu her meselenin önünde yer alıyor.
Ve herkes şunu biliyor: Çok patırtılı bir bahar yaşayacağız, bu kesin!
***
NOT DEFTERİ
Senin ruhun kanatsız bir kuşa benziyor. Bütün hevesi uçmak. Çırpınıyor, çırpınıyor, vücudun parmaklıklarına kendini vura vura yorgun düşüyor. Uçmak, hiçbir yere bağlı olmamak. Fakat vücuduna bağlı evvela... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)