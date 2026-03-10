Türkiye'nin en iyi haber sitesi
HAŞMET BABAOĞLU
10 Mart 2026, Salı

HAŞMET BABAOĞLU

ABD meselesi
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kardeşim...
Bu ne hâldir?
Ekranlara uzman kimliğiyle çıkıp her şeyden sadece İsrail'i sorumlu kılarak neredeyse ABD'nin elini temiz göstermeye kalkışmak neyin nesidir?
Nasıl oluyor da Trump'ı çaresizce savaşa sürüklenmiş bir tür "kurban" gibi sunacak kadar abartabiliyorsunuz?

***

Diplomatik gerekçeler, ittifaklar ve ilişkiler nedeniyle devlet yetkilileri böyle bir üslup seçebilir...
Gayet anlaşılır bir şeydir bu...
Ama size ne oluyor?
ABD'nin ne olduğundan bu kadar mı habersizsiniz?

***

Dünyanın düzenini...
Global ekonomiyi...
ABD'nin 1970'lerin ortasından beri keskin biçimde "Büyük İsrail" kimliğine büründüğünü...
Ve daha ilginci şu ki...
AB ve Avrupa devletlerinin son yedi, sekiz yılda skandal niteliğinde bir siyonistleşme sürecine girdiklerini görmezden mi geleceğiz?
"İsrail vurdu, ABD'ye yiyorsa arkamdan gelme dedi, eh Washington da eli mecbur, olaya eklendi" türünden hikâyelere kıymet vermemiz mi bekleniyor?
Ne yazık ki...
Bu tür ifadelere ekran karşısında geçirdiğim saatlerde defalarca tanık oluyorum.

***

Olup bitenler ABD'nin bu yüzyılda "hegemon" kalma ihtiyacının aşamalarıdır...
İsrail bu büyük tasarımın bir parçasıdır.
Yıllardır "Ortadoğu derhal ABD'nin istediği gibi baştan düzenlenmezse, yarın geç olacak ve bölgede Çin'in eli güçlenmiş olacak" deyip duranlar şimdi olanları İsrail'in peşinden "sürüklenme"ye bağlayıp ortalıktan çekilecekler mi?

***

Bugünün farkı şurada...
ABD'nin "yakın gelecekte Ortadoğu" tasarımı artık eskisi gibi şık ve aldatıcı sözlerin arkasına saklanmıyor.
Aslına bakarsanız...
Daha iki gün önce Trump, "Sırada Küba var, yakında düşecek" derken de aynıydı...
Boşboğazlıktan mı?
Hayır!
Artık bu "bam güm" üslubu politika olarak tercih edildiğinden...

***

Trump başarılı olmak zorunda...
En azından başarılı "görünmek" zorunda...
Olmazsa...
Gider.
Yerine başka biçimde söz ve iş yapacak olan gelir ama plan değişmez, kalır.
Tekrar ediyorum...
ABD sürüklenmiyor, aldatmayın kendinizi!
ABD hepimizi ardından sürüklemeye çalışıyor.

***


NOT DEFTERİ
Gelecek için planlarım vardı ve bunlar denenmiş raylar üzerinde giden trenlerinkinden pek farklı değildi. Trenin raydan çıkabileceği olasılığı aklımın ucundan bile geçmemişti. (SUSANNA TAMARO / Büyük Bir Aşk Hikâyesi)

