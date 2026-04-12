Yol uzun...

Giderken ara ara pencereleri açıyoruz...

İçerisi uzak ve sakin kıyı kasabaları gibi kokuyormuş...

Sonra ballarım birazdan yiyecekleri minik karidesleri zihinlerinde tek tek saymaya başlıyorlar...

Biz yetişkinlerin derdiyse, enfes balık çorbası...

Lakin hepsi hikâye...

Esası ne mi?

O salaş mekânda hep birlikte olmaktan duyduğumuz sevinç...

***

Epey eski zaman...Hayatıma yetişkin işi serüvenci aşkların hükmettiği yıllardı...Benim gibiyle az çok ilgili olan medyacıların çok sıradan bir şeymiş gibi " Madrid 'e gittiğimizde San Sebastian'a da geçip şahane pinçoslar atıştırsak mı?" türünden sorularla yatıp kalktıkları zamanlar...Ve kendimi birdenbire orada;'ta bulmuştum...Odunlar sobada çıtır çıtır yanıyordu...Eve gitmeden şurada nefsimi öldüreyim demiştim galiba...Tek başımaydım...Ve o gün başlayan mekânla dostluk bağım şimdi ballarımla beraber ve aynı sıcaklıkta sürüyor.

***

Şimdilerdesöz eden yazarları okuduğumda...Satırlar arasında zaman zaman gizli birın izlerini görüyorum...Hele bazılarının hafiften dolandırıcı bir ruha sahip olduğu ortaya çıkan şefler ile lokantaya sermaye koyan karanlığın ortaklığından ne çıkabilir?İyi tat iyidir, abartmak fena...

***

Tamam, biliyorum!İşin bir ekonomisi de var...diye göklere çıkartıyorlar: "Büyük şeflerin olağanüstü tabaklarıymış, bir tabakta bütün kültürün resmigeçidiymiş" falan filan...Sofralardasuratlar...Geçiniz...

***

Az önce ballarıma sordum...Orada en çok neyi seviyorsunuz, diye...Karides güveç derler sanıyordum.dediler...Budur!Sıcacık bir selamlaşma, azıcık muhabbettir aslolan!Çocuklar hakiki tadı tanıyorlar.

***

Can Yücel'in dizelerini azıcık değiştireceğim...