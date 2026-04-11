Medeniyet var, medeniyet var...
Sade insan çoktandır zulümlerin ve sömürünün kaynağı olan Batı medeniyetiyle yüzleşiyor.
Kültür ve sanatla, bilim ve teknolojiyle kandırılma dönemimiz bitmek üzere...
Trump diyor ya, "Bir gecede bir medeniyet yıkılacak" diye...
Biri de bu yıkıcı medeniyeti yıkacak mı bir gün?
***
"Sağlıklı olmak"
diye bir şey uydurmuşlar...
Sürekli anlatıyorlar...
Dinliyorum, izliyorum; kayış gibi bir cilt, etrafına kör bir bakış
sanki anlattıkları...
Aklıma E.M. Cioran'ın şu sözü geliyor: "Sağlıklı olmak duyarsız olmaktır, hatta gerçekdışı hâle gelmektir. Acı çekmeyi durdurduğumuz an, var olmayı da durdururuz."
***
İstanbul trafiğinden şikâyet edecek oldum sosyal medyada...
Küfür kıyamet saldırdılar...
Bütün hikâye fırsat bu fırsat içindekini kusmak tabii...
"Yaş yetmiş iş bitmiş, git evinde otur" diyenler...
Önce küfredip sonra "Senin derdinden bize ne, biz işimize yarım saatte gidiyoruz" diyenler...
Ben özel aracımdaydım yine de...
Fakat durakta toplaşmış, bir türlü gelmeyen otobüsü bekleyen üniversiteli gençler trafik ıstırabını yaşamıyor mu sanıyorsunuz?
İçlerinin pislikle şiştiğini sosyal medya sayesinde öğrendiğimiz tiplerle
iç içe güzel bir sosyal hayat yaşamak mümkün mü?
***
"Ben laikim, ben eğitimliyim, ben kültürlüyüm" deyip duran ama "dönüp dönüp bina okuyanlar"ın hâli çok fena...
Pek sevdikleri bir medyacının tıbbi açıklamalar yaptığı videosunu deliler gibi seyretmişler.
Lakin yorumlara bakınca ne göreyim...
Avusturya'yı Avustralya anlamışlar, epilepsiyi elips sanmışlar...
Bir de yanlış anlamalarına bakmadan söylenenlerle dalgalarını geçmişler.
Fena! Fena!
***
"Hız arttıkça mesafeler kısalır ama insanın dünyayla kurduğu derin bağ incelir; zaman yoğunlaşır fakat anlam seyrelir..."
Bu cümle nereden mi?
Muhit
dergisinin Nisan sayısında yer alan Kemal Sayar'la söyleşiden...
Dergi şahane bir Kemal Sayar dosyası
yapmış, haberiniz olsun.
***
"Patates kafalar ne kadar çoğaldı" diyorum, gülüyorsunuz.
Bu ağlanacak hâl!
Düşünsenize...
Ellerinde beylik tabancaları, korkusuzca ve vakit kaybetmeden teröristleri durdurmaya koşan polislerimize plaza penceresinden bakıp "ha ha, sağ bek, sol bek koşuyor" diye gülen
ve bir de bunu videoya alıp pişkinlik içinde sosyal medyaya koyan gençler çıktı ortaya...