Rambo filmlerinden tarih çıkartmaya kalkarsan çok fena şapa oturursun...
Ne dünü anlarsın, ne de bugünü!
İster Trump ol, ister bizim ekranlarda her akşam boy gösteren bir profesör, fark etmez...
En nihayetinde gerçeklerin canını acıtacağı günler gelir...
***Stüdyodaki Uluslararası İlişkiler Profesörü gırtlağını yırta yırta ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği savaşlardaki asker kayıplarını sayıyor ve "İran savaşındaki kayıplar çok ama çok az... Neden ABD yenilmiş sayılsın?" diyor...
***ABD, 27 Ocak 1973'te imzalanan Paris Barış Anlaşması'yla Vietnam'dan çekilmiştir.
***
20. ve 21. Yüzyıl savaş girişimlerinin hepsinde temel bir nokta dikkat çekiyor...
Askeri teknolojisine yaslanan süpergüçler savaşın aynasında sadece kendilerini görüyorlar.
Bir tür sarhoşluk bu...
Dolayısıyla Trump şimdi kavşak noktasına geldi, dayandı...
Ya derhal bir yol bulup işin içinden sıyrılacak ya da bataklığa saplanacak...
***
NOT DEFTERİ
Hayatında bir dönüm noktası olmuştu, bir bakıma en önemli an; dünyayı görmüş ve geri çekilmişti. (NORMAN MAILER / Amerikan Rüyası)