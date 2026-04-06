Rambo filmlerinden tarih çıkartmaya kalkarsan çok fena şapa oturursun...

Ne dünü anlarsın, ne de bugünü!

İster Trump ol, ister bizim ekranlarda her akşam boy gösteren bir profesör, fark etmez...

En nihayetinde gerçeklerin canını acıtacağı günler gelir...

***

Stüdyodakigırtlağını yırta yırta ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği savaşlardaki asker kayıplarını sayıyor ve " İran savaşındaki kayıplar çok ama çok az... Neden ABD yenilmiş sayılsın?" diyor...Derken Vietnam savaşı üzerine şuyumurtlayıveriyor:Ne zaman tv'lerdeki tartışmalarda bu zata rastlasam, böyledir; ABD'nin gücüne laf söyletmez.Yenilmek zaten nedir, falan diye sormayın hiç...

***

ABD, 27 Ocak 1973'te imzalanan'yla Vietnam'dan çekilmiştir.Başta Kissinger olmak üzere Amerikalı diplomatlar Kuzey Vietnam delegasyonuna Paris 'tediye adeta yalvardılar. (Meraklısı zamanın hatıratlarını okur, görür.)Ha bu arada...ABD'nin Vietnam'daki kaybı olağanüstüdür, doğru...Resmi rakamlara göre tam 58 bin asker...Fakat bugün kimse ABD'ye direnen Vietnamlılar kadın, çocuk, asker kaç kişiyi kaybettiklerini bilmez...Düşünebiliyor musunuz?ABD'nin hiç umursamadan savaş suçları işleyen korkunç birolduğunu anlatmak zor...

***

20. ve 21. Yüzyıl savaş girişimlerinin hepsinde temel bir nokta dikkat çekiyor...

Askeri teknolojisine yaslanan süpergüçler savaşın aynasında sadece kendilerini görüyorlar.

Bir tür sarhoşluk bu...

Dolayısıyla Trump şimdi kavşak noktasına geldi, dayandı...

Ya derhal bir yol bulup işin içinden sıyrılacak ya da bataklığa saplanacak...

***



NOT DEFTERİ

Hayatında bir dönüm noktası olmuştu, bir bakıma en önemli an; dünyayı görmüş ve geri çekilmişti. (NORMAN MAILER / Amerikan Rüyası)