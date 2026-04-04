ABD, Kongre onayı olmadan, NATO veya NATO'ya alternatif bir ittifakın desteğini almadan, yalandan da olsa bir BM kararına dayanmadan, savaş ilan etmeden ve dünya kamuoyuna bir "çıkış stratejisi" sunmadan İsrail ile birlikte ve birdenbire İran'a saldırdı.
Burası tartışmasız mı? Tartışmasız...
O hâlde hâlâ niye ABD ile İsrail sanki anlaşamıyormuş, her an ayrı hareket edebilirlermiş gibi yorumlar yapılıyor?
Kandırmaca...
Bin defa yazdım; ABD, bugün Büyük İsrail'dir.
Sadece birinin Evanjelik, diğerinin Yahudi siyonizmi açısından bakmak bile bu ortaklığı görmeye yeter.
***
Anketler, ABD halkının sadece üçte birinin Trump'ın aklında bir "savaştan çıkış stratejisi" bulunduğuna inanıyormuş...
Ancak burada durup düşünmek gerek.
Trump nasıl çıkacağını bilmeden bu işe itilmiş olabilir.
Narsist körlük insana böyle şeyler yaptırır, tamam!
Fakat Trump'ı ARKASINDAN İTENLER elbette plan yapmışlardır, hiç şüphe yok!
Şunu unutmamalı...
Hegemon güçler anlık işler yapmazlar. Uluslararası ilişkilerde günübirlik tercihler olmaz. Her şey uzun bir zaman diliminde hazırlanarak gerçekleşir.
***
Anladık ki, Epstein kliği
devasa bir proje için çalışıyormuş...
Nedir o?
Şöyle özetleyebilirim: Sade insanların
elitlerin oyuncağı olabilmesine imkân verecek ölçüde KİMSESİZLEŞTİRİLMELERİ
ve insan arzularının dizginlerinden boşalacak ölçüde liberalleşmesi...
Buna nasıl direnilebilir?
Belki birçok yolu vardır...
Ama devletler önce "milli olma"nın altını daha sert çizmenin yollarını arayacaklar.
Aynı anda da "aile"
nin gücünü yeniden inşaya çalışacaklar...
Yani neoliberal demokrasi tecrübesi tarihin tozlu raflarına gönderilmek zorunda...
2030'a bu kavganın içinden süzülerek çıkılacak...
***
Meraklısı Sinan Baykent'in "21'inci yüzyılda milletlerin kaderi: Kimler yaşar, kimler ölür?"
başlıklı yazısını okumalı... Bkz. Independent Türkçe...
***
Milli Takım
'ın Dünya Kupası
'na gidişi hem ana akım futbol medyasında hem de Youtube'da sevinçle kutlandı.
Dostlar kızmasın ama kutlama hâllerinin büyük bölümü fena hâlde yapmacıktı.
Peki futbolseverler ne yaptı?
Çok fena...
Sevinçleri de takım taraftarlığından geçiyordu, bu sevinci küçümseyişleri de...
Gerçek şu ki...
Bahis bir yandan, gözü kör takım taraftarlığı öte yandan futbol hazzını öldürdü...