31 Mart 2026, Salı

HAŞMET BABAOĞLU

Ne bir avuntu ne de birazcık ümit, hepsi rezillik!

Hayır!
Yanlış biliniyor, hakkında eş dost sohbetlerinde pek üstünkörü konuşuluyor...
Narsisizmi kastediyorum.
Bir narsist ne kendini sever ne de başkalarını...
Ne doğru düzgün kendine bakmayı becerir ne de başkalarına...
Oysa sevmek, başkalarını ciddiye almakla, onlara gerçekten "bakmak"la başlar...
Hatta Richard Sennett tam da bu yüzden "Narsistik kişilik insanın kendine derin bir sevgi duymanın tam zıddıdır" der...
Narsist kendinde "boğulur" aslında ve yarattığı anafor içinde çevresindekileri de boğar...
Neden mi?
Çünkü karşısına çıkan her şeyde ve her yerde sadece kendini görür...
Daha açıkçası...
Hastalık niteliğindeki bir narsist kördür...

***

Büyük bir şirketin başında tutkulu bir narsistin olması havalıdır; filmlerde falan çok görürüz böyle tiplemeleri...
Niye?
Çünkü nihayetinde günümüz şirketlerinde insanlar değil, sayılar ve performans önemlidir.
Lakin bir devlet bir narsiste teslim edilirse, iş kısa sürede bir felakete dönüşebilir...

***

Hani Trump'a sürekli "narsist manyak" veya "narsist hödük" falan deniyor ya...
Gördüğünüz gibi...
Tutamadım kendimi, pat diye konuya girdim...
Ama hepsinden önce şundan emin değilim...
Bugün olup bitenleri Trump'ı merkeze alarak değerlendirmek doğru mu?
Böyle yaptığımızda siyonist saldırganlığın pek çok yönü gözden kaçırılmıyor mu?
İran'ın yıkımıyla başlayacak yeni bir Ortadoğu, hatta yeni bir dünya düzeni planı yerine Trump'ın "sahne oyunu" öne çıkıyor.
Amerikan uçaklarınca dönüp dönüp bombalanarak öldürülen 160 ilkokul çocuğunu unutmak üzereyiz ama Trump'ın "kıçı" bu gidişle hep aklımızda kalacak...

***

Peki hödük mü gerçekten Trump?
Öyle sanırım, bu her hâlinden belli...
Müzakerenin ciddi diplomatik bir çıkış olarak gündeme geldiği sırada "Hepsini öldürüyoruz, bu gidişle müzakere edecek kimse kalmayacak" diyen bir adam devlet başkanı olamayacak kadar hödüktür.
Narsist olduğu da açık...
Peki bu tespitleri yapıyor olmamızın dünyanın berbat hâlini azıcık düzeltmeye yarayan bir yanı var mı? Yok!
Medya eğlencesini bırakıp yüzümüzü hızla savaşın korkunç hakikatlerine dönmemiz gerekiyor.

***


NOT DEFTERİ
Kimden nefret edeceğimizi bilemediğimiz zaman kendimizden nefret ediyoruz. (CHUCK PALAHNIUK / Görünmez Canavarlar)

