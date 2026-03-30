Olan oldu...

Ancak...

Ekranlarda sabahtan akşama "Hark adasına çıkartma yapılacak mı?" tartışmasıyla vakit geçirilince yarın başımıza gelebileceklere akıl erdirmek imkansızlaşıyor.

Dümdüz biçimdemasaya yatırmamız gerek...Nedir bu hesap?

Ne için? Bölgedeki her ülkenin bir daha onlarsız ayağa kalkamayacağını garanti altına almak için...savaşı sürdürecekler.

Çocuklar bile farkında ama koca koca adamlar kabullenmek istemiyor.Müslüman dünyanın bu savaşın içinde" gitmesini istiyor.

Böylece Hindistan ferahlayacak, Çin daha da zayıflayacak bu yolla...Türkiye çatışmadan kaçınamaz hale gelecek...

Çok fenası...Çok haincesi...Irak'taki Şii silahlı güçlerin İran 'a yardıma koşmak yerine Suriye 'ye dönüp çatışmaya girmelerini hayal ediyorlar.

Yahudileşmişinanıyorlar.BAE'nin durumu zaten ortada...Suudiler kritik çizgide...

Gazze ...Filistin...Gazzeliler için "" zaten uyduruk bir masal...Soykırım sürüyor...Fakat dikkatler oradan uzaklaştırıldı...ve Gazze'nin uluslararası bir güç (!) tarafından kontrol altına alındığını görürsek şaşırmayın.

Siyonist saldırganlık Rusya ve Çin'in örtülü de olsa, İran'ın arkasında mevzileneceklerini tahmin etmiş miydi?Pek açık değil şimdilik...Bir iki aya anlarız.Ama bu durum da "ihtiyacı duyan küreselcilerin iştahını kabartıyor.

Bu kadar mı?

Hayır!

Lakin yerim yetmez.

NOT DEFTERİ

Varlık yoksunluğu içinde sinirler de boşanıyor. Hiperaktif ve hızlanmış bir yaşam, ölümün kendini hissettirdiği o boşluğu doldurma çabasından başka nedir ki... (BYUNG-CHUL HAN / Şiddetin Topolojisi)