Olan oldu...
Ancak...
Ekranlarda sabahtan akşama "Hark adasına çıkartma yapılacak mı?" tartışmasıyla vakit geçirilince yarın başımıza gelebileceklere akıl erdirmek imkansızlaşıyor.
***
Dümdüz biçimde siyonist (ABDİsrail ) saldırganlığın kafasındaki hesabı
masaya yatırmamız gerek...
Nedir bu hesap?
***
Bir...
Savaşı uzatmak istiyorlar...
Ne için? Bölgedeki her ülkenin bir daha onlarsız ayağa kalkamayacağını garanti altına almak için...
Kriz yeni bir düzeni hem körfezde hem de dünyada mecbur kılıncaya kadar
savaşı sürdürecekler.
***
İki...
Çocuklar bile farkında ama koca koca adamlar kabullenmek istemiyor.
Bir mezhep savaşı planlıyor siyonist saldırganlık...
Müslüman dünyanın bu savaşın içinde "eriyip
" gitmesini istiyor.
***
Üç...
Pakistan'ı bile savaşın için katmanın planlarını yapıyorlar.
Böylece Hindistan ferahlayacak, Çin
daha da zayıflayacak bu yolla...
Türkiye çatışmadan kaçınamaz hale gelecek...
***
Dört...
Çok fenası...
Çok haincesi...
Suriye'yi yeniden savaşa sokmak planı...
Irak'taki Şii silahlı güçlerin İran
'a yardıma koşmak yerine Suriye
'ye dönüp çatışmaya girmelerini hayal ediyorlar.
***
Beş...
Yahudileşmiş Arap ülkelerini "ülke" olmaktan çıkarmanın zamanı geldiğine
inanıyorlar.
BAE'nin durumu zaten ortada...
Suudiler kritik çizgide...
***
Altı...
Gazze
...
Filistin...
Gazzeliler için "barış
" zaten uyduruk bir masal...
Soykırım sürüyor...
Fakat dikkatler oradan uzaklaştırıldı...
Birdenbire Hamas'ın bölgeden çıkartıldığını
ve Gazze'nin uluslararası bir güç (!) tarafından kontrol altına alındığını görürsek şaşırmayın.
***
Yedi...
Siyonist saldırganlık Rusya ve Çin'in örtülü de olsa, İran'ın arkasında mevzileneceklerini tahmin etmiş miydi?
Pek açık değil şimdilik...
Bir iki aya anlarız.
Ama bu durum da "adı konulmamış ve yumuşak bir dünya savaşı"
ihtiyacı duyan küreselcilerin iştahını kabartıyor.
***
Bu kadar mı?
Hayır!
Lakin yerim yetmez.
***
NOT DEFTERİ
Varlık yoksunluğu içinde sinirler de boşanıyor. Hiperaktif ve hızlanmış bir yaşam, ölümün kendini hissettirdiği o boşluğu doldurma çabasından başka nedir ki... (BYUNG-CHUL HAN / Şiddetin Topolojisi)