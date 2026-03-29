Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor...

Şahane bir sabah güneşi...

Her yer yemyeşil, çiçekler açıyor, kuşlar cıvıldıyor...

Tam karşıda küçük bir göl ve ardında orman var...

Özel seçilip oraya getirilen mahkûmun gözlerindeki bandı çıkartıp bakmasını istiyorlar...

Sonra soruyorlar: Nasıl buldun?

Çok hoş, diyor mahkûm, çok hoş...

Kamera birden görevliler ve mahkûmun arkasına doğru dolaşıp manzarayı bize bir daha gösteriyor.

Gerçekte çer çöp yığını, sanayi tesisleri ve sürekli pis dumanlar çıkartan bacalar var...

Peki o güzel manzarayı oluşturan şey ne?

Mahkûmun ilaçlanmış zihni...

Bu testi yapanlar başarılı sonuçtan memnun araştırma merkezi niteliğindeki hapishaneye geri dönüyorlar.

Kısacık ama etkili bir sahne...Kısacık ama2022 yapımı Spiderhead filminin başlangıcı...İzlediğimden beri düşünüyorum:Dünyayı yönetenler ortalığı toparlamak yerine biziyı seçerler mi?Biz de...Sade insanlar yani...Devasa kitle..."Hayır, istemem" der miyiz?Ne dediniz?İlaçlar hazırlanıyor mu?"Dil becerisini artıran" serum, "güzel gösteren" serum, "güldüren serum", "aşk duygusunu artıran" serum, "mutlu eden serum" ve diğerleri...

Günümüz insanı da yeryüzündeki piyasalar, ticaret, maddi ilişkiler ve ihtiyaçlar gibi globalleşti.Ne işe yaradı bu?Bunun ne kadar önemli bir dönüşüm olduğunun farkında bile değiliz...Bazılarımız mesela...Yüz binlerce insanın ölümüne sebep verdikleri bir çatışmaya katıldıklarını hatırlayıp kahrolacakken sankivermişler gibi bir bahane bulup kıkırdayan insan bozuntuları yani...Yok mu böyleleri?Var...Tonla...

Neyse...Şu pazar günü daha fazla karanlık bir tünele doğru sokmayayım sizi...Ha! Filmde, derseniz...Evet! Doğru tahmin ettiniz!Esas ilaç,Mutlu olurken de, kahrolurken de hep sıkı bir disiplinle itaat eden kalabalıklar...Asıl amaç bu...