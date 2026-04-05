HAŞMET BABAOĞLU
05 Nisan 2026, Pazar

Ödümüz patladığında çok geç olacak

Kim demişti onu?
Goethe mi?
"Korkak, tehlike olmadığı zaman yumruğunu sallar."
Hepimizi kastediyordu sanırım...

***

Çocuklar ara sıra korku oyunları oynayarak tehlikeli bir dünyaya giriş alıştırmaları yaparlar...
Korkmuş gibi...
Korkudan saklanır, korkuyu saklar gibi oynarlar..
İşe yarar.
Ne zamana kadar peki?
İçlerine yetişkinlere özgü bir dalgınlık yerleşip de dünyayı tehlikelerden azade bir yer, başka insanları da gerçekten "insan" sanıncaya kadar...

***

Neden aklıma bu düşünceler düştü?
Şundan...
Birdenbire sosyal medyada uyduruktan korku videoları "viral" oldu ya hani...
Yani koca koca insanlar olmayacak şeylerden dehşete düşüşlerini videoya çekip yayıyorlar hani...
Ondan...
Mesela bütün aile, köpekleri dahil TV karşısında koltuklarında sızıp kalmışlar, içeri boynuna balon bağlanmış bir kaz giriyor ve balon patlıyor...
Sonrası?
Korkunç bir karmaşa...
Her şey devriliyor, ortalık dağılıyor...
Arkası kahkahalarla gelse ne fark eder?
Rahatlamak denir mi buna?

***

Şunu da sormadan yapamıyorum...
Neredeyse bütün komik korku videolarında uyku, dalma, sızma var...
Dolayısıyla şunu sormadan yapamıyorum...
Esas mesele ne?
Korku mu?
Yoksa "uyku" mu?

***

Korkmayı unutmuştuk da hatırlıyor muyuz?
Gerçekten korkacağımız/ korkutulacağımız günler yaklaşıyor da, onun işaretleri mi bütün bu yeni trendler?

***

Tanıl Bora birkaç yıl önceki yazı ve konuşmalarında "korkunun filozofu" Gunther Anders'e de dayanarak "umut besleyecek hâlimizin kalmadığı bir dünyada korkma duygusunu yeniden canlandırmamız gerektiğinden" bahsederdi...
Hatta kadim bir sözü de tekrar dikkatimize sunduğunu hatırlıyorum: "Kork korkmazdan, utan utanmazdan..."
Bu yeni video trendi böyle bir şeyin peşinde mi acaba?

***

Farkında mısınız?
Global politika sanki "patolojik bir cesaret" ile sarıp sarmalanmış gibi...
Gündelik hayatlarımızda ise ancak korkarak kaçınacağımız veya önlem alabileceğimiz şeyler uzak bir medya haberi, hatta hayata dair magazinel bir "şey" olup çıkıyor...
Korkuyu bir yana bırakın...
Gerçekten dert ettiğimiz meseleler ne kadar az...
Ödümüz patladığında çok geç mi olacak?

