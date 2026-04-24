Bir savaş başlamaya görsün...

Artık yönetileni yöneteni, siyasetçisi askeri, dışarıdan bakanı, içeriden yaşayanı, herkes "Şimdi ne olacak?" sorusuna kilitleniyor...

Kim kazanacak, kim kaybedecek, nasıl bitecek?

Kullanılan silahlar, kullanılacak diplomatik yollar...

Bunlara odaklanmaktan başka çare kalmıyor.

Ve işin hilesi o ki...

Asıl soru unutturuluyor...

Soru şu:

NEDEN yahu, neden başladı bu savaş?

Eski ve yeni küresel güçler için bir ihtiyacın sonucu mu?

İran aslında çok "derin" bir hesabın kurban mı?

***

Anladınız, değil mi?Dün haber verdiğim gibi...Genel kabul gören köşe yazısı içeriğine dönüyor ve'na bakıyorum bugün...Zaten iş öyle hâle geldi ki,İyi ama hatırlayacaksınız ya...İran'a saldırının ilk haftalarında kimse Hürmüz Boğazı 'nın lafını bile etmiyordu.Oysa şimdi ekranları kaplayan dijital haritalar yoluyla öğrendik ki...Dünyanın hâlâ birincil enerji kaynağı olano boğazdan dışarı çıkmaktaymış...

***

20. yüzyıldakiler gibi değil elbette ama bu yaşanan da açık bir savaş...Hattaçok dahaözelliklere sahip bir savaş...İşin diğer yanına gelince...kisvesiyle bölgedeki savaşına devam etmeyi mi yoksaiçerideki seçimlere odaklanmayı mı seçecek?

***

Benim gibi düşünenlerdenseniz...

Yani Trump'ın sadece "sahnedeki aktör" olduğuna inanıyorsanız...

Global hegemonyanın tasarımcılarının aslında bir "ara sonuç" aşamasına vardığını görürsünüz...

Nedir o?

Bir...

Bir tarih kapanıyor ve Avrupa'ya zirvede artık yer yok!

İki...

Körfez şeyhlikleri için de önce sararıp solma, ardından dönüşme periyodu başlatıldı. Zenginlik orada kalmaz, taşınır.

ABD, İran ve İsrail'in ne olacağını ise sonbahar aylarında anlayacağız...

***

NOT DEFTERİ

İster kazanç, ister suçunu cezasız atlatmak için olsun, insanın sorumluluktan kurtulmasına kesinlikle imkân yoktur. (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)