Bir savaş başlamaya görsün...
Artık yönetileni yöneteni, siyasetçisi askeri, dışarıdan bakanı, içeriden yaşayanı, herkes "Şimdi ne olacak?" sorusuna kilitleniyor...
Kim kazanacak, kim kaybedecek, nasıl bitecek?
Kullanılan silahlar, kullanılacak diplomatik yollar...
Bunlara odaklanmaktan başka çare kalmıyor.
Ve işin hilesi o ki...
Asıl soru unutturuluyor...
Soru şu:
NEDEN yahu, neden başladı bu savaş?
Eski ve yeni küresel güçler için bir ihtiyacın sonucu mu?
İran aslında çok "derin" bir hesabın kurban mı?
***Anladınız, değil mi?
***20. yüzyıldakiler gibi değil elbette ama bu yaşanan da açık bir savaş...
***
Benim gibi düşünenlerdenseniz...
Yani Trump'ın sadece "sahnedeki aktör" olduğuna inanıyorsanız...
Global hegemonyanın tasarımcılarının aslında bir "ara sonuç" aşamasına vardığını görürsünüz...
Nedir o?
Bir...
Bir tarih kapanıyor ve Avrupa'ya zirvede artık yer yok!
İki...
Körfez şeyhlikleri için de önce sararıp solma, ardından dönüşme periyodu başlatıldı. Zenginlik orada kalmaz, taşınır.
ABD, İran ve İsrail'in ne olacağını ise sonbahar aylarında anlayacağız...
***
NOT DEFTERİ
İster kazanç, ister suçunu cezasız atlatmak için olsun, insanın sorumluluktan kurtulmasına kesinlikle imkân yoktur. (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)