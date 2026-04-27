Haftaya başlıyoruz...

Yine o harita ekranlara gelecek...

Hürmüz Boğazı haritası...

Işıklar, çizgiler...

Her şeyin ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başladığını unutup harita karşısında hipnotize olacaksınız...

Gazze mi?

Dürüst olalım...

Gazze zaten hepsine uzakta kalıverdi...

***

Eski dünyakaygısı üreterek ayakta kalmaya çalışıyor.Devasa bir üretim ve tüketim sistemi bütün varlığını 3. Dünya Savaşı tedirginliğinin getirisine bağladı...

***

Lakin onu yazmaya kalktın mı, okuyan yok!Konuyu bilenler kendi aralarında iki makale, üç haber paslaşıp idare ediyorlar.Ama mesela çok değil, dört beş yıl sonra...başlarına geleceği anlatan var mı? Yok!Anlatan olsa, dinleyen olacak mı? Emin değilim...Entelektüeller dahil,

***

Ha şu var tabii..."Bilmem kaç yılında yapay zekanın yaygınlaşması nedeniyle şu kadar insan işsiz kalacak" türünden haberler ister istemez dikkat çekiyor.Öyle mi olacak gerçekten?Bazı "" diyorlar ki, kaynak sıkıntısı çeken şirketler bu varsayımlara dayanarak çalışanlarını yük göstermeye başladılar.Üstüne üstlük...Geçen yıl yapay zeka yatırımlarını bahane ederek işçi çıkartan pek çok şirket 2026'nın üçüncü ayında yeni işçi almış...

***

daha sert bir perspektiften yaklaşıyorlar...söylüyorlar.Bu tezler gerçekten fikir mi sayılmalı?Yoksaolarak mı bakmalıyız.

***

Ekranlardaki Hürmüz Boğazı haritalarına bakarken şunu da düşünün istiyorum...

Dünya hiç konuşmaya yanaşmadığımız bir büyük dönüşüme hazırlanıyor.

***

NOT DEFTERİ

"Acı çektiğimi gördün," diyorum açıkça. "Ama görmüyormuş gibi yaptın çünkü öylesi hayatını zorlaştırırdı. Çünkü o zaman gerçekten bir şeyler yapmak zorunda kalırdın." (JENNETTE McCURDY / Half His Age)