Trump'a suikast girişimi için girişim...

Ve birkaç hafta sonra unutacağımız, daha doğrusu unutturulacağımız tonla ayrıntı...

***

Trump ve yanı başındakiler henüz ne olduğunu bile anlamamış görünürlerken...Başkan Yardımcısı'nın ceketine iki eliyle yapışan görevli vegerçekten ilginçti...Oysa iki adım ötedeiki büklüm yerdeydiler...Görevliler ise etraflarına bakınmaktaydı..."tahliye edildiği" sırada hafifçe sendeliyordu.Özellikle Vance'in ifadesi...

***

Ben en çok Amerikan medyasının yazdıkları ile gördüklerimiz arasındaki farka takılıyorum...Masaların altına sığınanların korkudan altlarına yaptıkları söyleniyorHanımların saç tuvaletleri ve makyajları bile bozulmamış...Bazı Beyaz Saray muhabirleri de masalardakiüzerlerindeki üretim tarihi ve üzüm cinslerine bakarak çantalarına atmakla meşguller...

***

31 yaşında ve etrafında pek sevilen bir öğretmen...Eylemden dakikalar önce ailesine gönderdiği manifestoda kendisiniolarak tanımlamış...Ana akım medyada pek yer almayan ve birkaç hafta sonra unutmaya zorlanacağımız şeylerin başında ise şu geliyor...Hepsi bu kadar...Sonra sessizliğe terk edilmiş...Oteldeki saldırı gerçekleştiğinde hesap açıktı.Olayla bağlantısı mı?Kim bilir!

***

Seçim öncesindeki suikast girişiminin nasıl sonuçlandığı konusunda fikir yürütebiliriz...

Sanki "ulusalcı" ve "içe dönük" politik söylemine Başkan olunca uymayacağına dair bir sözleşme yaptı Trump...

MAGA'cıların hayal kırıklığına uğrayacağı o zamandan belliydi yani...

Şimdiki suikast girişimi nasıl sonuçlanacak dersiniz?

***



NOT DEFTERİ

Türkiye, bir büyük savaşı kaçırmıştı ve yeni bir savaş istiyordu, "sıcak" çıkaramadı ve "soğuk" olandan ise hayli memnun olduğunu görüyorduk. (YALÇIN KÜÇÜK / Gizli Tarih)