Yıllarca hepimizi oyalayıp durdular...

"Kolomb yeni bir kıtaya ayak bastığını bilmiyormuş, orayı Hindistan sanmış, ho ho, hi hi!"

Hay aptal şey!

Ne uyanıklık ama değil mi?

Kimse sormazdı...

Kolomb niye oradaydı?

Niye orayı Hindistan sandı?

***

Ansiklopediler, okul kitapları, akademik çalışmalar...Hepsiuydurdu...Adına dadediler.Yeni ve eski toprakların bütün zenginliklerinikaynak kitaplarına aktarmadılar tabii..

***

O kadar içimize işlemiştir ki, bu yalan tarih anlatısı, dilimizi ve düşüncemizi bağlar, kopamayız...Mesela tam şu an...internet sayfasında bile şöyle kocaman bir cümle görüyorum."Coğrafi keşifler, yeryüzünü küçültmüş, insanlığın benimsediği üretim şekillenmesini değiştirmiş ve dünya üzerinde iletişimi artırmıştır.""Dünya üzerinde iletişimi artırmış"mış..."Bugün küreselleşme dediğimiz şey böyle başlamış"mış...Geç arkadaşım, geç!

***

Keşif yapmaya giden insanlar öyle mi gider, öyle mi davranır?Bütün Amerika 'yı ve Afrika 'yı ele geçirmek için gittiler...Başardılar da...Peki anlatıyor muyuz bunu çocuklarımıza?

***

Şimdi Milli Eğitim müfredatında pek çok şey gibiterimi kaldırılıyormuş, yerinedenecekmiş...Geç kaldık ama nereden başlasak kârdır...Kararı alkışlıyorum...

***

İki yıl önceydi sanırım...Hoca şöyle demişti:istisnai bir durum sanıyor.

***

Şu da var tabii..

Artık çevremde hiçbir çocuk bilgilenmek için müfredatı ciddiye almıyor.

Youtube, Instagram ve benzerlerinde sömürgecilikten bahseden var mı? Yok!

Bu fena işte!

***

NOT DEFTERİ

Suçlu, kovalanmadan kaçar. Benim içinse hep tersi geçerli olmuştur: Kovalanan masum kaçar. (G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)