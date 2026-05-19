Arkadaşımın ilkokuldaki oğlu kendi dünyasında bir çocuk...

Barışçıl da...

Bazen yaşına uygun biçimde hareketli...

Bazen hafifçe içine kapalı...

Ama artık okullara da sirayet eden sosyal atmosfer onun uysal hâlini hafifçe "aykırı" kılıyor...

Arkadaşlarınca zorbalandığı yetmiyormuş gibi şimdi okul da ebeveynlerini uyarıp duruyor: "Çocuğunuzda Odaklanma Yetersizliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olmasından şüpheleniyoruz, lütfen ilgilenin..."

Hem ne isteniyor?Zorba olmasın lakin uysal da olmasın...Oh ne âlâ!Üstüne ne istersiniz?

Neyse...Oğlancık okulun önerdiği uzmana gitti...yani odaklanma sorunu olan çocukların asla tahammül edemeyeceği testle bir de oyun gibi eğlendi...Uzman da nitekim "Yok öyle bir şey" dedi; "gayet normal ve hatta yaşıtlarına göre biraz daha olgun bir çocuk!"Tıpkı kendi yetişkin dünyamızdaki gibi çocuklar arasında da normalliği nereye koyacağımızı bilemiyoruz...

Kim değil ki...Oğlu geçenlerde futbol oynarken rakip takımdan bir yaşıtına tokat attı...Babası çok üzüldü...Nasıl olmuş, diye sordum.Anlatılınca detaylar öyle tanıdık geldi ki...Koşarken düşüyor oğlan...Takımından biri geliyor "kalk, kalk" diyor, oğlan tam kalkacakken rakip oğlan gülüp dalgasını geçiyor.Ve gayet uslu, kendi hâlindekiAnlamıyoruz...Çocuklar bizim sindirdiğimiz acı işlere kafalarını takıyorlar.Olay bu!

Çocuklar hep bize bakarlar...

Bakınca ne görüyorlar şimdi?

Davranışsal dünyası gitgide daha berbatlaşan ve duyguları hoyratlaşan yetişkinler...

Eskiden böyle durumlarda yine de "çocuk" kalırlardı...

Şimdi ne kendilerini ne de bizi kandırmak istemiyorlar.

NOT DEFTERİ

İnsan bir süreliğine susmalı ve oluşan sessizlikte başka bir öykü anlatıcısının -bir balık, yusufçuk, sansar veya bambunun, bir kedi, orkide veya çakıltaşının- sesine kulak vermeli. (G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)