Belki de içinizden "Haşmet Abi kaç gün oldu, Trump'tan bahsetmedi" diye geçirmişsinizdir...

Benim vereceğim cevabı da bal gibi biliyorsunuzdur...

Ne iyi yapmışım!

***

Biliyorsunuz, değil mi?Ekranlar sabah akşam onunla dolu...Ve böyleceHer saat başı değişen ruh haliyle her türlü politik yaklaşımın içini boşaltıyor...Trump gündemi diye bir şey var ve" ezip geçiyor...

***

Malum, bir de "" yaşadık...Bazı kanallar iyice abarttı;, kaç saniye sürdü tokalaşma?Oysa düşünsenize...Bir yandan da İran 'a karşı çok sert bir" hazırlanıyor.Bir durup kendimize gelsek mi acaba?

***

Trump'ın gözlerimizden kaçırdığı bela...Sinsice planlarını yürüten ülke...

***

İsrail, Doğu Akdeniz 'de tek egemen olmaya çalışıyor...İsrail, sadece İran'ı değil, sadece Lübnan'ı değil, Suriye 'yi de istiyor...Herkes hala Trump'a bakıyor.Ancak şaşkınım, çünkü geçtim dünyayı, bizim tv kanalları bile duruma uyanamıyor.

***

İsrail savaş istiyor...Geniş bir savaş... Yunanistan 'ın ve Güney Kıbrıs 'ın "" boşuna mı sanıyorsunuz?Peki müttefiki kim?Tabii ki ABD...

***

Yani...

Trump'ı tartışacaksak ille de...

Netanyahu ile can ciğer kuzu sarması oluşunu tekrar masaya yatırmalı ve bu dostluğun derinliğini anlamalıyız.

***



NOT DEFTERİ

Zaman içinde arkadaşlar farklı şekillerde yok oldu. Bazıları aniden, sanki hiç yaşamamış gibi. Bazıları yavaş yavaş, mahcubiyet içinde, özür dilercesine... ( G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği )