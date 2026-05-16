"Neşemi kaybettim" diyor...
"İyiyim ama neşem yerinde değil."
Tam günümüzün otuzlu yaşlar insanı...
Sürekli uyarılma hâli içinde; kendisi dursa, zihni durmuyor; bir tür anafor...
Neşe için durmak, durup etrafa ve kendine bakmak gerek...
Yarım ağız gülümseyip "Ne yapacağım peki?" diyor.
Mırıldanıyorum: "Eğlenceyle idare edeceksin, yorulana kadar..."
***
Fıkra anlatmak ne kadar demode artık, değil mi?
İmaymış, örtülü anlammış, geçiniz...
En kısa fıkra bile bir hikâye...
Sen fıkra anlatırken karşındakinin dikkati dağılmış oluyor.
Stand-up komedyenleri bu yüzden doğrudan izleyiciyle konuşmaya başladılar...
Karşılıklı konuşmadan çıkan yamukluklara gülünüyor.
Kısacık anlar...
Soru, cevap, şok, kahkaha...
Durup düşünmek mi?
Durmayı unutun!
***
Yapay zekâyla yapılan şarkılara
ne kadar direnirsek direnelim, olay koptu gitti...
Kabul edelim ki, yapay zekâ ürünü şarkıları seviyoruz.
Müzik ve sahne endüstrisi, yapay şarkıları canlı söyleyecek konser şarkıcıları aramakla
meşgul şu sıra...
Malum yaz demek konserler, festivaller demek; başka türlü endüstriye para girmiyor...
***
Bir de yapay zekâ deyince dudak bükenler var.
Yahu son yıllarda konserlerde bile her şey zaten yapaydı...
Mesela...
Kulağınıza geleni sahnede gördüğünüz dört vokalistin sesi mi sanıyordunuz?
Hem insan hem de çalgı sesleri konserlerde dahi çok ciddi elektronik/dijital süzgeçlerden geçiriliyor; hani neredeyse yeniden yapılıyor...
Çok şey zaten en "canlı" hâliyle bile yapay bu alanda, aklınızda olsun.
***
Geçen haftalarda burada sordum...
İşten eve, evden işe...
İşten işsizliğe, işsizlikten işe...
İşten tatile, tatilden işe...
Sen yaşıyor musun?
Sonra da parantez içinde şu cümleyi ekledim: "Bugünkü çağ senin ölüm meleğindir; çünkü sana geçim derdi vererek canını alıyor."
Merak etmişsiniz, bu söz kimin diye...
Muhammed İkbal
'in...
***
Tatil mevsimi geliyor...
Kurban Bayramı
'nın uzun tutulan tatilini saymıyorum, o ayrı bir konu...
Ama tatil deyince havamız birden değişiyor...
Oysa ömrüm boyunca hep merak ettim, hep sorguladım, hep huzursuzlandım...
Bu kadar tatil odaklı bir çalışma ve yaşam kültürü
aslında dehşet verici bir mahkûmiyet değil mi?
Hangi tatil, yılın geri kalanını temize çekebilir?
***
Tatil işte!
Adı üzerinde...
"Ara"
vermek...
Aslını ne yapacağız?