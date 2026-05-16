"Neşemi kaybettim" diyor...

"İyiyim ama neşem yerinde değil."

Tam günümüzün otuzlu yaşlar insanı...

Sürekli uyarılma hâli içinde; kendisi dursa, zihni durmuyor; bir tür anafor...

Neşe için durmak, durup etrafa ve kendine bakmak gerek...

Yarım ağız gülümseyip "Ne yapacağım peki?" diyor.

Mırıldanıyorum: "Eğlenceyle idare edeceksin, yorulana kadar..."

***

İmaymış, örtülü anlammış, geçiniz...En kısa fıkra bile bir hikâye...Stand-up komedyenleri bu yüzden doğrudan izleyiciyle konuşmaya başladılar...Karşılıklı konuşmadan çıkan yamukluklara gülünüyor.Kısacık anlar...

***

ne kadar direnirsek direnelim, olay koptu gitti...Kabul edelim ki, yapay zekâ ürünü şarkıları seviyoruz.Müzik ve sahne endüstrisi,meşgul şu sıra...Malum yaz demek konserler, festivaller demek; başka türlü endüstriye para girmiyor...

***

Bir de yapay zekâ deyince dudak bükenler var.Mesela...Kulağınıza geleni sahnede gördüğünüz dört vokalistin sesi mi sanıyordunuz?Hem insan hem de çalgı sesleri konserlerde dahi çok ciddi elektronik/dijital süzgeçlerden geçiriliyor; hani neredeyse yeniden yapılıyor...

***

Geçen haftalarda burada sordum...İşten eve, evden işe...İşten işsizliğe, işsizlikten işe...İşten tatile, tatilden işe...Sen yaşıyor musun?Sonra da parantez içinde şu cümleyi ekledim:Merak etmişsiniz, bu söz kimin diye...'in...

***

Tatil mevsimi geliyor... Kurban Bayramı 'nın uzun tutulan tatilini saymıyorum, o ayrı bir konu...Ama tatil deyince havamız birden değişiyor...Oysa ömrüm boyunca hep merak ettim, hep sorguladım, hep huzursuzlandım...aslında dehşet verici bir mahkûmiyet değil mi?

***

Tatil işte!Adı üzerinde...vermek...Aslını ne yapacağız?