Müthiş uyarı...

"Şimdi insanlığın kolektif hafızasını silme, yeniden yazma ve kontrol etme gücüne sahipler. Bu düzeydeki gücü daha önce hayal bile edemezdik. Farkında mısınız?" (Julian Assange)

Haklı!

Tek bir tuşla tarihin silinip yeniden yazılacağı bir döneme çok yaklaştık.

Farkında mıyız bunun?

Evet mi dediniz?

Dalga geçiyorsunuz...

***

Dünya büyük birya hazırlanıyor...Birkaç yıl içinde sanki...Bölgesel itişip kakışmalar zihninizi karıştırmasın!

***

, dişleri ve yumrukları sıkılı hâlde kalakaldığı bininci kez ispatlandı...

***

Zararsızlaradiyoruz.Bizi bu aptalca hata bitiriyor.

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bazen onları yabancılardan değil,(kendi sıkıntılı yanlarımızdan)olduğunu ne zaman anlayacağız?

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Yine karşılaştık...Yine lafın arasınacümlesini sıkıştırdı.Tam o an herkesten bir farkı kalmıyor...

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Sosyal medyadaki aforizma gevezeliği fena bir noktaya doğru ilerliyor.Hele hele bazı şeyleri baştan öğrenmemiz, baştan düşünmemiz gerekiyorken,tavrı yok mu, feci...

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devam edeniniz var mı?Orta hâlli yerlerde fiyatlara sürekli zam geliyor ama tatlara tat katan kalmadı...

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X'te salağın biri kendini çok akıllı sanıp Kongo bayrağını kıçına don diye giymiş tribünde dans eden Afrikalıyı aşağılıyor...diye yazmış...Belçika'nın o adamların kollarını keserek, çocuklarını öldürerek köleleştirdiğini şu "muasır ve altın değerindeki" eğitimin sana öğretmediyse, yazık...Bayrak sandığın şeyinama sen nereden bileceksin!

***

Göz göre göre yalan...Her şey ABD'nin istediği gibi organize edilmiş, istediği gibi yürütülüyor.