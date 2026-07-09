Karşındakinin kişiliğini, fikrini, sözünü ve her şeyden önce insanlığını bir çırpıda silmek mi istiyorsun?
Biraz ters bakarak "Sen kimsin ya!" diye soracaksın...
Kimsin?
O anda sözler buhar olur, anlam ise sizlere ömür...
Neden?
Çünkü artık sosyal hiyerarşinin karmaşık dili konuşmaktadır...
Ve karşındaki seni "insan" yerine koymamaktadır.
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Hiç unutmam...
Evlilik sorunları alanında uzman bir psikiyatr arkadaşım şöyle demişti bir tarihte: "Bizde kocalar bile kızınca karılarına 'Sen kimsin ya!' diye çıkışıyor..."
Yani o öfke içinde eşlerinin insan yanı gözlerinden siliniveriyor...
Eş olmak mı?
Koca ne kadar izin verirse, o kadardır!
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Kimlik sorgulaması mı bu?
Gerçek bir cevap mı arar bu soru?
Hayır!
Sus demektir, karşındakinin "yerini yurdunu"
(keyfe veya güce göre) hatırlatma çabasıdır...
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Dürüst olayım...
Benim de zaman zaman böyle çıkıştığım olmuştur herhalde...
Abuk sabuk laflar eden birine saçmaladığını bir çırpıda anlatmak imkânsızdır çünkü...
Ama "Sus bakayım, sınırı ihlal etme!"
demenin en kestirme ve yine de incitici yoludur.
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Lakin iş buradan çok başka yerlere gitti artık...
En uyduruktan kızgınlıklar bile "Sen kimsin ki?" çıkışmasıyla dışa vuruluyor.
Öyle garip ki...
Kimliksizlik duygusundan en çok çeken tipler (öğrenciler, işsizler, dışlanmışlar, vd.) küfreder gibi birilerine "Sen kimsin?" diye haykırmayı seviyorlar...
Geçen gün bir stand-up'çıyı eleştirdim diye sosyal medyada yağmur gibi bir "Sen kimsin?" linci
yedim...
"Ulan Haşmet sen nesin ve kimsin de bu yorumları yapıyorsun?" diyen var...
Ömrümün 35 yılı yorumla geçiyor oysa ve bal gibi biliyor...
Sonra bunları yazanların profillerindeki "kimlik"lerine baktım
, facia...
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Türk dizilerinde herkesin birbirine "Sen kimsin?" diye çıkıştığını hatırlatan Psikolog Şule Öncü'nün şu tespiti geliyor şimdi aklıma:
Herkes kırılgandır, güvensizdir...
Gizli bir utanç duyarlar...
Ve taşıyamadıkları bu ağır duyguyu ona utanç hissettiren kişilere "Sen kimsin!" hamlesiyle yansıtırlar: Ben değil sen değersizsin, demektir bu...
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NOT DEFTERİ
Güzelliğin derisinin altındaki acı verici kırılganlık. Güzelin çirkinlikle bozuluverdiği noktanın büyülü derinliği... (ÖMER F. OYAL / Ferahlık Anına Övgü)