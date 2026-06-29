Nasıl bir güç egzersizi, değil mi?

Hem İran'ı savaşın ortasından çekip futbol arenasına al ve etrafa "adalet" havaları at...

Hem de milyonlarca izleyicinin gözleri önünde harca...

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yıllardır uluslararası spor karşılaşmalarından men ediliyor...Fakat Dünya Kupası 'na taşıdılar... FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda maçı sonrası İran kampını ziyaret edip "" anlattı...Sonrası?Hiç...Alçakça birizlediğimiz pek çok şey...

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ne diyor peki?Dünya Kupası izleyicileri ne düşünüyor?Şaşkınlar elbette...Bir gün" tarafındanyerine konulduklarını anlayacaklar...Ama ne zaman?

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mesela...Kupada başına gelen hakem rezaletlerine odaklanmadan önce bakmamız gereken şeyler yok mu?Bazılarına göre Latin Amerika 'nın gerçek bir barış ve huzur ülkesi Uruguay ...Fakat kapılarını global ekonomiye açmak için ayak diriyor...Uruguaylılar uzun yıllar Maduro'yu savundular, ancak Maduro operasyonundan kısa süre önce " Venezuela 'nın artık bir diktatörlük olduğu" tezini dile getirdiler...İşe yaramış mı?Öyle görünmedi...Bütün bunları dikkate almayıp sadece sahadaki saçmalıklara mı bakalım?

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Bir tür global test yapılıyor...

Sanki son bir "araştırma/yoklama" bu...

Hakiki futbol ilgisi milli takımlar düzeyinde solup gitti mi?

Kulüplere karşı milli takımlar bir endüstriyel alternatif olabilir mi?

Bunu sorguluyorlar...

Ha! Elbette biliyoruz...

Olay çoktan "hiperkapitalist gösteri sanatı"na dönüştü...

***



Kısa bir ara...

Yoruldum...

Denize girer miyim, girmez miyim?

Kitap okur muyum, okumaz mıyım?

Dinlenebilir miyim, yoksa başka

bir enerji mi gelir üzerime?

Bilmiyorum, yaşayıp göreceğim.

Ama bana müsaade...

Bir hafta sonra görüşmek üzere...