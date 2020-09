Yaşınız çocukluk ile gençlik arasında bir yerdeyse, her şeyin oldum olası bu şekilde sürüp gittiğini zannedersiniz.



Cep telefonları

Telli telefonlardan akıllı cep telefonlarına geçişi yaşamamışsınızdır. Telefon denilince, haberleri programları izlediğiniz, fotoğraf ve film çektiğiniz ve bu arada bir tanıdığınızı arayıp konuştuğunuz o küçük aygıt aklınıza gelir. Şehirlerarası aradığınızda başında birkaç saat beklediğiniz, üzerinde rakamlar bulunan bir çarkın yer aldığı o siyah aygıtı belki bilmiyorsunuzdur.



Otoyollar

Belki eski zamanlarda Ankara'dan İstanbul'a otomobille giderken Kargasekmez'i de tırmanmışsınızdır. "Eski zamanlar" denildiğinde sakın Osmanlı dönemi anlatılıyor falan zannetmeyin. Ankara ile İstanbul'un arası bir otoyolla bağlanalı ancak 1980'lerde mümkün olmadı mı?



İnternet

İnternetsiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da yaşıyorsanız, Asya yakasından Avrupa yakasına geçmek için araba vapuru beklemenin gerekmediği bir dünya bu... Türk Hava Yolları'nın artık otobüsün yerine geçtiği, Ankara ile Konya'nın trenle bağlandığı, Ege ve Akdeniz kıyılarının otellerle dolu olduğu bir Türkiye...



Anlatmalıyız

Bütün mesele çocuk ve genç yaştaki insanlarımıza, bütün bunların oldum olası var olmadıkları nasıl anlatılacak? Yani elde edilen kolaylıkların ve hizmetlerin gökten inmedikleri, bunların gerçekleşmelerinin arkasında birilerinin çabalarının ve vizyonlarının bulunduğu nasıl anlatılacak? Sadece laf ebeliği yapanlarla, hizmeti görev bilip ülkeyi tesislerle donatanların arasındaki fark nasıl hatırlatılacak?



Farklı bir ülke

Farkında değil misiniz? Türkiye eski Türkiye değil artık. Gelişmişliğin ve uygarlığın kolaylıkları artık Türk insanının da hizmetindedir. Ve artık Türkiye bir Amerikan uydusu da değildir... Ve derinde askeri yönetimlerin her an müdahaleye hazır olduğu güdümlü bir demokrasi de değildir. Bu büyük çaptaki değişimi kıymetini ve önemini yeni kuşakların anlamaları gerekiyor... Çünkü gevezelikten ve nefretten başka bir şey üretemeyenler, bu büyük gerçeği görmezden geliyorlar.