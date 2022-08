Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Rüşdi, New York'ta verdiği konferansta kendisine saldıran bir kişi tarafından boğazından ve göğsünden bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan Rüşdi'nin bir gözünü kaybetme ihtimali var ve akciğeri çalışmadığı için makineye bağlı durumda, yani can çekişiyor.

Bilindiği gibi İran'ın eski lideri Humeyni, Selman Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti. İran hükümeti, Rüşdi'nin hayatına kastedecek kişilere 3 milyon dolar ödül vaat etmişti.

Bugünkü Tahran gazetelerinde Rüşdi'ye saldıran bıçaklı kişinin kahramanlığına ve her türlü övgüye layık olduğuna dair yazılar yayınlanıyor.

Sonuç olarak yanlışlar arka arkaya geldiği zaman doğru etmiyor. Selman Rüşdi'nin yazdıkları yanlıştı fakat yapılan saldırı daha da yanlış.

İslamofobi denen şey dünyada hızla yayılırken yapılan saldırı ancak ona hizmet eder.



MACRON ALAY KONUSU

Enerji tasarrufu yapılmasına dair sözler sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Fransa'da jetski ile denizde keyif çatarken fotoğrafları gazetelere düştü.

Avrupa rekor sıcaklar ve orman yangınlarıyla boğuşurken seçmenlerine sürekli enerji tasarrufuyla ilgili nutuklar atan Macron'un jetski ile eğlenmesi Fransız halkında infial yarattı.

Bizdeki bir belediye başkanının her felakette tatilde olması gibi bir durum çıktı ortaya. İşin acıklı yanı, Avrupa'nın en karizmatik ve bilinen siyasetçisi ise şu anda Macron.